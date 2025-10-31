Les ventes de First Solar dépassent les estimations, l'entreprise ouvre une nouvelle usine aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général et d'un procès contre BP) par Dharna Bafna

First Solar FSLR.O , le plus grand fabricant américain de panneaux solaires, a dépassé les prévisions de ventes pour le troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses produits, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 5% dans les échanges prolongés.

L'électricité d'origine solaire est l'un des segments de l'industrie énergétique américaine qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la forte demande des entreprises et des gouvernements qui souhaitent adopter des sources d'énergie plus propres et lutter contre le changement climatique.

First Solar a déclaré qu'elle établirait une nouvelle usine defabrication de 3,7 GW aux États-Unis, dont la production devrait commencer à la fin de 2026 et s'intensifier au cours du premier semestre de 2027.

L'usine terminera les produits commencés dans les installations de la société à l'étranger, aidant les produits First Solar à atteindre l'objectif du président Donald Trump de réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des produits fabriqués à l'étranger.

"Cette activité nous place de manière unique à l'intersection de plusieurs priorités clés de l'administration, notamment celles liées à la création d'emplois manufacturiers nationaux, à l'énergie américaine et à l'abordabilité de l'énergie, et à servir parmi les solutions de génération qui permettent aux États-Unis de gagner la course à l'intelligence artificielle contre la Chine", a déclaré le directeur général Mark Widmar lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

La société a déclaré un bénéfice de 455,9 millions de dollars, soit 4,24 dollars par action, pour le troisième trimestre, contre 341,87 millions de dollars, soit 3,18 dollars par action, un an plus tôt. Cependant, First Solar a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'année en cours. Elle s'attend désormais à ce que les ventes annuelles se situent entre 4,95 et 5,2 milliards de dollars en 2025, contre 4,9 à 5,7 milliards de dollars précédemment.

La modification des prévisions reflète "la réduction des volumes internationaux vendus en raison de la résiliation de contrats par des clients, partiellement compensée par des indemnités de résiliation", a déclaré l'entreprise lors d'une conférence téléphonique.

Le mois dernier, la société a intenté un procès à une division solaire de la société britannique BP pour rupture de contrat, selon des cadres et des documents judiciaires. Le carnet de commandes de modules solaires de First Solar a ainsi été réduit de 6,6 gigawatts (GW) pour un prix de transaction total de 1,9 milliard de dollars.

First Solar a également abaissé le haut de sa fourchette de prévisions pour les volumes vendus, passant de 19,3 GW à 17,4 GW, tout en maintenant le bas de la fourchette à 16,7 GW. La société a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,6 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre, au-dessus des estimations des analystes de 1,56 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.