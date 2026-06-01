Les ventes de dette liées à l'IA redessinent les marchés mondiaux des obligations d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les hyperscalers se ruent sur les marchés obligataires étrangers alors que leurs besoins de financement explosent

* Les transactions battent des records sur les marchés de l'euro, de la livre sterling, du yen, du dollar canadien et du franc suisse

* D'autres entreprises américaines envisagent d'émettre à l'étranger - JPMorgan

(Mise à jour avec les données d'indice obligataire récemment publiées aux paragraphes 2 et 25) par Yoruk Bahceli

De l'Europe au Japon en passant par la Suisse, les émissions obligataires colossales des géants de la tech démontrent que les marchés plus modestes, souvent éclipsés par les États-Unis, peuvent jouer dans la cour des grands sur le marché mondial de la dette d'entreprise, qui pèse 40.000 milliards de dollars.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, est déjà l'un des plus grands emprunteurs en circulation sur les marchés obligataires d'entreprise en euros, en livres sterling, en francs suisses et en yens. Amazon AMZN.O a levé 14,5 milliards d'euros (16,88 milliards de dollars) en mars grâce à une opération en huit volets, la plus importante jamais réalisée sur le marché obligataire d'entreprise en euros, selon LSEG.

Les émissions de dette par les « hyperscalers » – ou grandes entreprises technologiques – hors des États-Unis cette année s’inscrivent dans une volonté de diversifier leur financement dès le début, ont déclaré des banquiers, alors qu’elles cherchent à financer des milliers de milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures d’IA, en particulier les centres de données, dans les années à venir.

Le recours à l'emprunt en devises étrangères peut également aider ces entreprises à se couvrir contre le risque de change lié à leurs actifs mondiaux, tout en profitant de coûts d'emprunt relativement plus bas dans des régions comme l'Europe.

Alphabet a battu des records sur tous les marchés, ses émissions en yens, en dollars canadiens, en francs suisses et en livres sterling ayant toutes établi des records d'emprunt dans ces devises.

« Si l'on examine le rythme d'investissement de ces entreprises et que l'on se projette 12 mois en avant, certaines d'entre elles figureront déjà parmi les plus grands émetteurs mondiaux, quelle que soit la devise », a déclaré Giulio Baratta, co-responsable des financements de qualité « investment grade » chez BNP Paribas.

En Europe, Alphabet et Amazon ont contribué à faire grimper les emprunts des entreprises non financières américaines à plus de 60 milliards d'euros (69,85 milliards de dollars) cette année, un nouveau record .

VENTES DE DETTE RECORD

Morgan Stanley prévoit environ 50 milliards d’euros d’emprunts totaux de la part des hyperscalers en dette libellée en euros cette année, ce qui pourrait contribuer à faire passer les États-Unis devant la France en tant que première source de dette d’entreprise globale de la zone euro.

« Bon nombre de ces marchés, y compris celui de l'euro, ont évolué et offrent désormais beaucoup plus de profondeur et d'opportunités pour lever des capitaux à plus grande échelle que ce n'était le cas par le passé », a déclaré John Servidea, co-responsable mondial de la finance « investment grade » chez JPMorgan, qui a mené les récentes opérations pour les deux hyperscalers.

Grâce aux opérations des hyperscalers, les ventes d’obligations d’entreprises non financières placées à l’international et suivies par LSEG ont bondi cette année sur des marchés tels que le franc suisse et le yen.

La capacité à lever des montants importants sur ces marchés n’est pas passée inaperçue auprès des entreprises américaines autres que les hyperscalers, a déclaré M. Servidea.

« Elles s’intéressent clairement à d’autres marchés avec plus de sérieux qu’auparavant. »

Plus généralement, les emprunts ont également bondi dans des devises telles que le dollar australien et le dollar de Hong Kong , les entreprises internationales diversifiant leurs sources de financement.

Les investisseurs, quant à eux, se sont tournés vers la diversification hors du dollar américain en raison des tensions géopolitiques et de l’incertitude politique.

DÉVELOPPER L'EXPOSITION À L'IA

Selon Bank of America, les hyperscalers ont vu leurs émissions hors dollar doubler pour atteindre 30% de leur financement obligataire total cette année.

Lever des fonds à l'étranger signifie également que les géants de la tech peuvent espacer davantage leurs interventions sur le marché américain, a déclaré M. Servidea de JPMorgan, tout en empruntant à des taux qui sont dans certains cas moins chers que ceux du marché du dollar américain, ou du moins similaires.

Un endettement important peut peser sur les obligations d’un emprunteur, et les analystes voient des signes indiquant que les hyperscalers sous-performent par rapport au marché américain des obligations d’entreprises. S’y rendre moins souvent pourrait aider à limiter l’impact.

M. Baratta, de BNP Paribas, qui a également mené des opérations pour Alphabet et Amazon, a déclaré que ces entreprises conservaient principalement les fonds dans la devise dans laquelle elles les levaient plutôt que de les reconvertir en dollars.

Quant aux investisseurs, ils sont désireux de se positionner sur le thème de l'IA sur les marchés obligataires internationaux, où les valeurs technologiques étaient auparavant peu présentes.

Nicolas Forest, directeur des investissements chez Candriam, par exemple, investit dans les émissions en euros des hyperscalers afin de se positionner sur le secteur technologique sur le marché obligataire européen.

Au 31 mai, Alphabet était déjà devenu le septième plus grand emprunteur de l'indice ICE BofA des obligations d'entreprises non financières libellées en euros et le quatrième de son indice des obligations d'entreprises libellées en livres sterling.

Elle figure également parmi les 10 premiers emprunteurs des indices obligataires en francs suisses et en yens de l'ICE BofA, tandis qu'Amazon s'est hissé à la huitième place en francs suisses.

À mesure que les émissions des entreprises technologiques augmentent, les marchés obligataires hors des États-Unis seront de plus en plus exposés aux évolutions du secteur technologique, que la conjoncture soit favorable ou défavorable.

« Si des problèmes surviennent avec l'IA, cela risque d'accroître la volatilité », a déclaré David Zahn, responsable des titres à revenu fixe européens chez Franklin Templeton.