Les actions atteignent de nouveaux sommets, portées par la technologie

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Ralentissement du PIB aux États-Unis, un sentiment économique en demi-teinte en zone euro, la Banque de Corée adopte un ton plus ferme… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Le rallye mondial de l'intelligence artificielle (IA) a permis aux marchés de regarder au-delà du conflit géopolitique au Moyen-Orient depuis le début de l'année. Cette dynamique se reflète clairement dans la surperformance du secteur américain des semi-conducteurs, mais les États-Unis ne sont pas le seul segment pouvant offrir des opportunités liées à l'IA.

Portés par leurs valeurs technologiques, les marchés asiatiques ont également fortement progressé depuis début 2026. Cette performance souligne l'étendue des opportunités sur l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale de l'IA. Alors que les entreprises américaines conservent leur position de leader sur les semi-conducteurs et le cloud, les sociétés chinoises bénéficient quant à elles d'économies d'échelle, du soutien des autorités et de l'accès à des matières premières stratégiques.

La Corée du Sud apporte son expertise sur les puces de mémoire, tandis que l'Europe abrite des acteurs clés des infrastructures physiques liées à l'IA et des technologies qui permettent son développement telles que les centres de données. À l'avenir, ces opportunités devraient s'étendre à un plus grand nombre de régions et de secteurs, renforçant l'importance de la diversification*. Tout l'enjeu sera d'identifier les entreprises capables de générer une croissance durable des bénéfices et qui bénéficient de valorisations attractives.

* La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes.

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