Les ventes d'iPhone d'Apple en Chine ont bondi de 22 % le mois suivant le lancement de l'iPhone 17
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Che Pan et Brenda Goh

Les ventes d'iPhones en Chine ont augmenté de 22% par rapport aux niveaux de l'année précédente au cours du premier mois après le lancement de la série 17 de l'iPhone, même si le marché plus large s'est affaibli, une enquête privée a montré vendredi.

La nouvelle gamme a généré la plupart des ventes de smartphones d'Apple AAPL.O en Chine au cours de la période qui a suivi le lancement du 19 septembre, la série 17 représentant près de quatre cinquièmes des unités vendues aux consommateurs, selon les données du cabinet d'études Counterpoint.

Les ventes d'iPhones en Chine ont baissé de 5 % au cours du premier mois suivant le lancement de la gamme iPhone 16 en septembre 2024.

Le lancement de l'iPhone 17 a attiré des centaines de personnes au magasin phare d'Apple à Pékin le jour de la sortie, signe d'un enthousiasme continu pour la marque, malgré l'intensification de la concurrence de Xiaomi et Huawei.

Le marché chinois des smartphones est resté faible en raison de la faible demande des consommateurs, les ventes du troisième trimestre ayant baissé de 2,7 % par rapport à l'année précédente, selon Counterpoint.

Apple

Valeurs associées

APPLE
272,9500 USD NASDAQ -0,19%
XIAOMI CORP RG-B
4,680 EUR Tradegate -1,58%
