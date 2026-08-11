Les ventes d'automobiles en Chine poursuivent leur baisse alors que la réorientation vers les marchés étrangers s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations d'un responsable d'une association automobile, d'analystes, des détails sur les données et des éléments de contexte tout au long de l'article)

Les ventes d’automobiles en Chine ont reculé pour le dixième mois consécutif en juillet, même si le rythme de la baisse s’est ralenti, contrastant avec la forte croissance des exportations, les constructeurs automobiles intensifiant leur expansion à l’étranger pour compenser la concurrence acharnée sur le plus grand marché automobile mondial.

Ce recul met en évidenceles tensions plus générales qui pèsent sur l'économie chinoise , où la faiblesse des dépenses des ménages a conduit les exportations à représenter une part plus importante de la croissance.

Les ventes sur le marché intérieur ont chuté de 21,1 % le mois dernier par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 1,47 million de véhicules, tandis que les exportations ont bondi de 88,2 % pour atteindre 923 000 unités, selon les données publiées mardi par l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CPCA). “Le ralentissement s’est avéré plus marqué que prévu. Nous avions anticipé une amélioration notable en juillet”, a déclaré Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA, attribuant cette faiblesse à la hausse des prix des carburants, qui a pesé sur les ventes de véhicules à essence, ainsi qu’à une demande modérée pour les berlines d’entrée de gamme.

LA DEMANDE À L'EXPORTATION CONTINUE DE PROGRESSER

En revanche,les exportations de véhicules électriqueset hybrides rechargeables ont progressé de147,8 %en glissement annuel, contre une baisse de 3,9 % de leurs ventes sur le marché intérieur.

Sur l’ensemble des sept premiers mois de l’année, les ventes nationales de véhicules particuliers ont reculéde 20,5 %, soit environ 2,65 millions de véhicules de moins qu’au cours de la même période l’année précédente.

Les constructeurs automobilesont intensifié leurs efforts pour se développer à l’étranger, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient, créant ainsi un écart marqué entre la demande nationale et la demande internationale.

Surle marché national,certains constructeurs se ruent également sur le segment haut de gamme avec des modèles plus grands et dotés de nombreuses fonctionnalités, notamment la série de SUV SkyNomad à autonomie prolongée de Xiaomi

1810.HK .

“La demande de remplacement s’est modérée après l’effet d’anticipation lié aux subventions, tandis que les consommateurs se sont montrés de plus en plus sélectifs face aux lancements fréquents de nouveaux produits et à un marché plus concurrentiel”, ont indiqué les analystes de HSBC dans une note publiée en juillet.

TOUT LE MONDE N’EST PAS TOUCHÉ

La pression est palpable chez les leaders du secteur. BYD

002594.SZ 1211.HK , le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques, est confronté à un ralentissement de son marché intérieur, mais ses expéditions record à l’étranger en juillet ont contribué à faire progresser ses ventes mondiales pour le troisième mois consécutif.

Mais tout le monde ne souffre pas, même sur le marché intérieur.

Leapmotor 9863.HK , soutenu par Stellantis STLAM.MI et comptant parmi les concurrents de BYD qui connaissent la croissance la plus rapide, a annoncé des ventes mondiales de plus de 100 000 véhicules en juillet, soit plus du double de l’année précédente.

Selon les analystes, l’entreprise répond mieux à la demande actuelle des consommateurs. “Ce que veulent les consommateurs, ce sont des véhicules offrant un excellent rapport qualité-prix, pas nécessairement des modèles haut de gamme”, a déclaré M. Cui. “Les constructeurs automobiles veulent monter en gamme, mais les consommateurs recherchent des prix abordables.”

Alors que les constructeurs automobiles chinois accélèrent leur expansion à l’étranger, l’une de leurs stratégies consiste à exploiter les usines sous-utilisées appartenant à des constructeurs traditionnels afin d’accroître leur capacité de production et leur accès aux marchés.

Le mois dernier, Geely Auto 0175.HK et Ford F.N ont conclu un accord aux termes duquel Geely construira des SUV électriques dans l’usine de la société américaine en Espagne .

Toutefois, la faiblesse du secteursur le marché intérieur pourrait persister au second semestre.

“Les constructeurs automobiles devraient continuer à subir une pression sur leurs marges en raison de l’intensification des activités promotionnelles et de la hausse des coûts d’approvisionnement en batteries au lithium et en mémoires à semi-conducteurs”, a déclaré Bin Wang, analyste chez Deutsche Bank.