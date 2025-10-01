Les ventes d'automobiles de GM aux États-Unis ont augmenté d'environ 8 % au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a fait état mercredi d'une hausse de 7,7% de ses ventes d'automobiles aux États-Unis au cours du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour les véhicules électriques et les SUV.

Les ventes trimestrielles globales de GM ont atteint 710 347 unités, contre 659 601 unités il y a un an.