 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,50
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes d'automobiles de GM aux États-Unis ont augmenté d'environ 8 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a fait état mercredi d'une hausse de 7,7% de ses ventes d'automobiles aux États-Unis au cours du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour les véhicules électriques et les SUV.

Les ventes trimestrielles globales de GM ont atteint 710 347 unités, contre 659 601 unités il y a un an.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
61,270 USD NYSE +0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank