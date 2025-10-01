 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les ventes d'automobiles aux États-Unis devraient augmenter de 6 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes d'automobiles aux États-Unis devraient augmenter d'environ 6 % au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, les consommateurs ayant avancé leurs achats de véhicules électriques avant la fin de certains crédits d'impôt, tandis que la demande de SUV et de crossovers est restée stable.

Le cabinet d'études de marché Cox Automotive prévoit que les ventes de véhicules neufs aux États-Unis s'élèveront à environ 4,14 millions d'unités pour la période juillet-septembre, contre 3,9 millions pour la même période de l'année dernière.

Le projet de loi du président Donald Trump, One Big Beautiful Bill, a mis fin au crédit d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat de nouveaux véhicules électriques le 30 septembre, ce qui a entraîné une hausse temporaire des ventes au cours du trimestre.

Les tarifs douaniers de Trump ont également eu un impact sur l'industrie en augmentant les prix des pièces et autres composants, bien que la demande de nouveaux véhicules soit restée stable jusqu'à présent .

La demande de crossovers et de camionnettes de taille moyenne est restée forte en septembre, a indiqué un autre cabinet d'études de marché, Cox, dans un rapport.

Toutefois, les ventes de véhicules neufs devraient diminuer au cours des prochains mois, car les entreprises répercutent l'augmentation de leurs coûts, a déclaré Charlie Chesbrough, analyste chez Cox, dans le rapport.

"Davantage de produits soumis à des droits de douane remplacent les stocks existants, et les prix devraient être revus à la hausse car les constructeurs automobiles répercutent les coûts d'importation plus élevés", a déclaré M. Chesbrough.

General Motors GM.N devrait conserver sa première place au cours du trimestre, suivi par l'unité nord-américaine de Toyota Motor 7203.T et Ford F.N , selon Cox. Les ventes de Tesla devraient chuter de près de 6 %.

Le prix de détail moyen des véhicules neufs en septembre devrait atteindre 45 795 dollars, soit une hausse de 1 310 dollars par rapport à l'année dernière, avait indiqué le mois dernier le fournisseur de données de marché J.D. Power.

En juillet et en août, les hausses moyennes par rapport à l'année précédente étaient respectivement de 938 et 985 dollars.

S&P Global Mobility s'attend à ce que la demande automobile diminue vers la fin de l'année, pénalisée par les problèmes d'accessibilité financière, la baisse des volumes de ventes de véhicules électriques et le ralentissement économique attendu au cours des prochains trimestres.

