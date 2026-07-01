Les ventes automobiles de GM aux États-Unis ont reculé de 4 % au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a annoncé mercredi une baisse de 4,2 % de ses ventes automobiles aux États-Unis au cours du deuxième trimestre, les pressions inflationnistes ayant dissuadé certains acheteurs de véhicules neufs.

Le constructeur automobile a enregistré des ventes trimestrielles de 714.896 unités, contre 746.588 unités un an plus tôt.