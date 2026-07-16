Les ventes au détail aux États-Unis ont légèrement augmenté en juin

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Les ventes au détail aux États-Unis ont légèrement progressé en juin, la baisse des prix de l'essence ayant pesé sur le chiffre d'affaires des stations-service, même si les consommateurs à la recherche de bonnes affaires ont continué à soutenir la consommation sous-jacente.

Les ventes au détail ont progressé de 0,2 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,0 % en mai, a indiqué jeudi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2 % des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l'inflation, après une progression de 0,9 % en mai (chiffre initialement annoncé). Les estimations allaient d'une baisse de 0,4 % à une hausse de 1,0 %.

Le prix moyen de l’essence est tombé à 4,18 dollars le gallon le mois dernier, contre 4,61 dollars en mai, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie.

Ce léger soulagement à la pompe, qui reflétait un recul des cours du pétrole alors qu’un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran s’installait, a permis de libérer des fonds pour d’autres dépenses. Mais la trêve s’est effondrée la semaine dernière et la reprise des hostilités au Moyen-Orient a entraîné une nouvelle hausse des prix du pétrole et de l’essence.

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont progressé de 0,5 % en juin, après une hausse révisée à la hausse de 0,8 % en mai. Ces ventes au détail dites « de base » correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut (PIB); elles avaient initialement été annoncées en hausse de 0,7 % en mai.

Les ventes au détail « de base » ont probablement été stimulées par l’événement « Prime Day » d’Amazon vers la fin du mois, d’autres détaillants proposant des promotions concurrentes.

La Coupe du monde de la FIFA a probablement également stimulé le chiffre d’affaires des restaurants et des bars.

Dans un rapport publié mercredi, le Bank of America Institute a indiqué qu’une analyse de ses données internes sur les cartes de paiement montrait que les dépenses dans les magasins de vêtements à prix réduits et les supermarchés bon marché avaient recommencé à augmenter en début d’année, ajoutant que “les consommateurs soucieux des prix se tournent de plus en plus vers les grands magasins pour profiter d’offres et de réductions”.

Les budgets des ménages ont été mis à rude épreuve par la hausse des prix due aux droits de douane sur les importations et, plus récemment, au conflit au Moyen-Orient. Les dépenses continuent d’être tirées par les ménages aux revenus élevés, dont la fortune a été dopée par la reprise boursière.

Le Bank of America Institute a noté que ce sont les familles à faibles revenus qui ont le plus revu leurs choix à la baisse, “affichant depuis le début de l’année 2026 une progression des dépenses cinq fois plus rapide dans les magasins de vêtements à prix réduits que les ménages à revenus élevés”.

Le rapport « Beige Book » de la Réserve fédérale publié mercredi a indiqué que les dépenses de consommation avaient légèrement augmenté début juillet, ajoutant que “plusieurs districts ont constaté une baisse des dépenses consacrées aux biens non essentiels ou un recours à des produits plus abordables”.

Les économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, aient repris au deuxième trimestre après avoir pratiquement marqué le pas entre janvier et mars. Le modèle de la Fed d’Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB à un taux annualisé de 1,3 % pour le trimestre d’avril à juin. L’économie avait progressé à un rythme de 2,1 % au premier trimestre.