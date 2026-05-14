Les ventes au détail aux États-Unis ont de nouveau progressé en avril, en partie grâce à la hausse des prix

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Les ventes au détail aux États-Unis ont encore progressé en avril, mais une partie de cette hausse s'explique probablement par l'inflation, la guerre avec l'Iran ayant fait grimper les prix des produits énergétiques et d'autres matières premières. Les ventes au détail ont progressé de 0,5% le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 1,6% en mars, a indiqué jeudi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5% des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l'inflation, après une augmentation de 1,7% précédemment annoncée pour mars.

Le conflit américano-israélien avec l'Iran fait grimper l'inflation. Le gouvernement a indiqué cette semaine que l'indice des prix à la consommation avait fortement augmenté pour le deuxième mois consécutif en avril, le taux annuel enregistrant sa plus forte hausse en trois ans.

Les prix de l'essence ont augmenté de 12,3% en avril, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

La flambée des prix de l'essence n'a pas encore détourné les dépenses d'autres secteurs, grâce à des remboursements d'impôts plus importants cette année. Le remboursement d'impôt moyen a augmenté de 323 dollars au 25 avril par rapport à la même période en 2025, selon les données de l'Internal Revenue Service.

Mais ce coussin de sécurité s'amenuise.

Les économistes de PNC Financial ont déclaré qu'une analyse des données internes montrait que "les consommateurs dépensent leurs remboursements d'impôts plus rapidement que l'année dernière, en particulier parmi les ménages à faibles revenus", ajoutant qu'ils constataient que "ces remboursements étaient moins souvent utilisés pour rembourser des dettes de carte de crédit et autres". Les consommateurs à faibles revenus dépensent proportionnellement plus en essence que les ménages à revenus élevés. Alors que l'indice de la confiance des consommateurs a atteint des niveaux historiquement bas début mai et que l'inflation dépasse la croissance des salaires pour la première fois en trois ans, certains craignent que les dépenses ne ralentissent considérablement cette année. Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont augmenté de 0,5% en avril après une hausse révisée à la hausse de 0,8% en mars. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut, et avaient précédemment été annoncées en hausse de 0,7% en mars.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'économie, ont augmenté à un taux annualisé de 1,6% au premier trimestre, marquant un ralentissement par rapport au rythme de croissance de 1,9% enregistré entre octobre et décembre. Elles ont ralenti par rapport au taux de croissance de 3,5% atteint au troisième trimestre 2025.