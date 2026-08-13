Les Vénézuéliens, déjà durement touchés, se préparent à des coupures d'électricité et d'eau encore plus sévères alors qu'El Niño se profile à l'horizon

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* Le gouvernement tente d'empêcher l'aggravation du déficit énergétique

* De nouvelles mesures de rationnement ont été mises en place dans la capitale, Caracas

* Des coupures de 10 heures par jour sont désormais monnaie courante dans de nombreuses régions

* Les entreprises et les usines prévoient une baisse de leurs ventes et de leur production en raison de la mauvaise qualité des services publics

par Tibisay Romero, Mariela Nava et Marianna Parraga

Moins de deux mois après les deux séismes dévastateurs qui ont fait plus de 6 000 morts, le gouvernement appelle les Vénézuéliens à économiser l'électricité et l'eau.

Avec une sécheresse qui se profile, nombreux sont ceux qui y voient le signe avant-coureur de coupures d’électricité encore plus généralisées et d’un approvisionnement en eau potable encore plus restreint, après des mois de restrictions déjà sévères.

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré la semaine dernière qu’El Niño touchait déjà ce pays membre de l’OPEP et pourrait entraîner une sécheresse avant la fin de l’année. Ce phénomène périodique, qui réchauffe la surface de l’océan Pacifique et modifie les régimes climatiques mondiaux, rend nécessaires les économies d’électricité et d’eau, a-t-elle ajouté.

Cet appel à une intensification des mesures d’économie, alors que l’infrastructure du réseau électrique est déjà mise à rude épreuve, a déclenché de nouvelles manifestations dans les régions où les particuliers et les entreprises sont confrontés à des coupures d’électricité pouvant atteindre 10 heures par jour, à des pannes fréquentes d’équipements entraînant des coupures de courant de plusieurs jours et à un approvisionnement en eau intermittent.

“Je ne comprends pas comment on pourrait prendre davantage de mesures d’économie d’électricité alors qu’on n’en a pas du tout”, a déclaré Mariela Nunez, une enseignante à la retraite de 75 ans vivant dans la ville de Valence, au centre du pays, où les coupures quotidiennes de courant s’allongent.

“Ils coupent le courant sans prévenir”, a-t-elle ajouté. “La chaleur nous empêche de dormir et nous n’avons pas d’ascenseur pour monter et descendre jusqu’à notre appartement situé au 12e étage.”

Le Venezuela dispose de moins de 13 000 mégawatts (MW) de capacité de production disponible sur une puissance installée de 36 000 MW, ce qui laisse un déficit de plus de 1 500 MW entre l’offre et la demande actuelles, que les autorités tentent d’empêcher de s’aggraver.

Près de 90 % de la capacité thermique est hors service après des années de sous-investissement et de retards dans la maintenance, a indiqué l’expert en énergie Nelson Hernandez dans un rapport publié en début d’année. Cela a accru la dépendance à l’égard de l’hydroélectricité, provenant principalement du système du barrage de Guri, dans le sud, à plus de 80 %.

Rodriguez a promis que jusqu’à 4 800 MW de capacité installée seraient remis en service avant la fin de l’année, affirmant que les contrats récemment signés avec GE Vernova GEV.N et IMPSA pour des modernisations et de nouvelles turbines contribueraient également à renforcer l’offre.

Cependant, les promesses passées qui n’ont pas été tenues ont rendu beaucoup de gens sceptiques.

“Il faut être honnête. El Niño n’est pas la cause de la crise des services publics”, a déclaré José Antonio Robles, qui dirige le centre des ingénieurs de l’État de Zulia. “Il ne fait qu’aggraver un déficit de longue date.”

Il a attribué la nécessité actuelle de rationnement à des années de sous-investissement dans la production et à la détérioration des lignes de transport et de distribution, qui ont rendu le réseau incapable de répondre à la demande croissante.

La sécheresse et les feux de forêt pourraient également menacer la production agricole, alourdissant ainsi les difficultés liées au rationnement de l’électricité et de l’eau, a déclaré Abraham Salcedo, directeur de l’école d’ingénierie civile de l’Université centrale du Venezuela.

Le ministère vénézuélien de l’Information et la compagnie d’électricité Corpoelec n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ ENTRAVENT LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION APRÈS LE SÉISME

À Caracas, le gouvernement a ordonné la semaine dernière aux immeubles de bureaux et aux centres commerciaux de mettre leurs ascenseurs hors service trois heures par jour, tandis que certains ministères et administrations publiques ont réduit leurs horaires d’ouverture à trois jours par semaine jusqu’à nouvel ordre.

Les usines, les commerces et les exploitations agricoles touchés par la mauvaise qualité des services ou qui se remettent encore des séismes s’attendent à une baisse de production et à des pertes de revenus si l’approvisionnement venait à se restreindre davantage, ont indiqué les chambres de commerce.

Certains hôpitaux publics et cliniques privées renforcent leurs services d’urgence à l’aide de générateurs, selon des infirmiers et des médecins.

“Comment les entreprises vont-elles s’implanter au Venezuela? Comment vont-elles se développer s’il n’y a aucune certitude quant au rétablissement du réseau électrique national?”, a demandé Ernesto Abbas, qui dirige la chambre de commerce de Carabobo central, un État industriel de plus en plus touché par les coupures d’électricité.

Dans les villes les plus durement touchées par les deux séismes, notamment La Guaira, sur la côte nord, qui a été en grande partie dévastée, des familles vivent depuis des semaines dans des tentes installées devant leurs immeubles endommagés et affirment ne plus pouvoir supporter d’autres mauvaises nouvelles.

“Je ne sais absolument pas ce que nous allons faire”, a déclaré Josefina Rodriguez, 59 ans, une ancienne fonctionnaire qui surveille l’appartement de sa fille depuis une tente installée à l’extérieur, en attendant que les autorités indiquent s’il sera réparé ou démoli. Sans eau courante et disposant uniquement d’un câble provenant d’un immeuble voisin pour alimenter une ampoule et un ventilateur, elle craint que le nouveau rationnement n’aggrave encore la situation.

Dans le quartier de Tanaguarena à La Guaira, où des dizaines d’immeubles se sont effondrés et où les sauveteurs continuent d’extraire des corps des décombres, une petite rivière qui se jette sur une plage où des camions déversent les débris est le seul moyen dont disposent les familles sans abri pour se laver et laver leur linge.