Les vendeurs d'Amazon et de MercadoLibre sont confrontés à des obstacles à la concurrence, selon un organisme de surveillance mexicain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte tout au long de l'article)

Une enquête sur le marché mexicain du commerce électronique a révélé que les vendeurs d'Amazon AMZN.O et de MercadoLibre MELI.O se heurtaient à des obstacles à la concurrence, a déclaré vendredi la Cofece, l'organisme national de surveillance des ententes et des abus de position dominante.

Toutefois, la commission Cofece n'est pas parvenue à un consensus pour ordonner des mesures correctives à l'encontre des entreprises, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Selon la Cofece, Amazon et MercadoLibre ne fournissent pas suffisamment d'informations aux vendeurs sur la manière dont les produits mis en avant sont déterminés, tout en accordant une plus grande visibilité aux produits des vendeurs qui contractent des services logistiques avec les plateformes.

Elles auraient pu se voir infliger une amende par l'organisme de surveillance, mais la Cofece a déclaré qu'aucune mesure n'avait été ordonnée en raison du manque de certitude quant aux avantages qu'en retireraient les consommateurs et les petites entreprises.

Après une décision préliminaire de la Cofece en février, MercadoLibre a déclaré qu'elle coopérerait à l'enquête, tandis qu'Amazon a affirmé que ses pratiques n'entravaient pas la concurrence.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

Les unités locales du géant Amazon, basé à Seattle, et de MercadoLibre, l'acteur dominant du commerce électronique en Amérique latine, représentent plus de 85 % des ventes en ligne au Mexique.

Depuis la pandémie, les consommateurs mexicains sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les plateformes en ligne pour acheter des biens et des services, et les petites et moyennes entreprises utilisent le commerce électronique pour toucher un plus grand nombre d'acheteurs.