Les vendeurs d'Amazon et de MercadoLibre se heurtent à des obstacles à la concurrence, selon l'organisme de surveillance mexicain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une enquête sur le marché mexicain du commerce électronique a révélé que les vendeurs d'Amazon AMZN.O et de MercadoLibre MELI.O se heurtaient à des obstacles à la concurrence, a déclaré la Cofece vendredi, l'organisme national de concurrence.

Toutefois, la Cofece n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus pour ordonner des mesures correctives contre les entreprises, a-t-elle indiqué dans un communiqué.