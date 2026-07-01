Les vendeurs à découvert multiplient leurs paris contre SpaceX, et cela leur coûte déjà cher

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* Les positions courtes représentent environ 31 % du flottant de SpaceX — Données Ortex

* Le coût d’emprunt reste relativement bas, à 1 %, contre un pic de 14 % lors de l’introduction en bourse

* Selon Ortex, les vendeurs à découvert enregistrent des pertes latentes d’environ 760 millions de dollars depuis l’introduction en bourse

* Pas de « squeeze » pour l’instant, mais si les actions rebondissent, les vendeurs à découvert pourraient en faire les frais

par Saqib Iqbal Ahmed

Les vendeurs à découvert parient que SpaceX SPCX.O reprendra sa tendance baissière post-introduction en bourse , près d’un tiers de ses actions négociables étant désormais vendues à découvert — alors même que ces paris leur ont déjà coûté près de trois quarts de milliard de dollars de pertes comptables.

L’importance de ces positions courtes pourrait accroître la volatilité du titre, chaque fluctuation de 1 $ du cours de l’action SpaceX se traduisant par environ 200 millions de dollars de gains ou de pertes pour les vendeurs à découvert, selon les estimations d’Ortex. Les vendeurs à découvert, qui vendent des actions empruntées dans l’espoir de les racheter avec un bénéfice lorsque le cours baisse, ont été encouragés après que la forte hausse initiale de l’action SpaceX a cédé la place à une baisse et que le cours a chuté de pas moins de 23 % dans les jours qui ont suivi son introduction en bourse le 12 juin .

Les positions courtes s’élèvent désormais à 196 millions d’actions, soit environ 31 % du flottant, mardi, contre quelque 83 millions d’actions, soit 13 % du flottant, il y a une semaine, selon les données d’Ortex.

"(La hausse des positions courtes) est extraordinaire pour une action cotée en bourse depuis moins d’un mois", a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’Ortex. Avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, SpaceX est une cible de choix pour les vendeurs à découvert sceptiques face à son cours élevé, mais le vif intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que les antécédents de Musk en matière de batailles publiques contre les vendeurs à découvert, en font une proposition risquée . SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les estimations d’Ortex, les vendeurs à découvert de SpaceX affichent des pertes latentes d’environ 760 millions de dollars depuis l’introduction en bourse.

Lorsque le titre a atteint son plus bas niveau, à près de 153 dollars, la semaine dernière, ils affichaient un bénéfice comptable d’environ 2,5 milliards de dollars, mais le rebond des actions SpaceX depuis lors a effacé tout cela, selon les données d’Ortex.

"SpaceX a été un véritable tour de montagnes russes pour les vendeurs à découvert", a déclaré M. Hillerberg.

Le coût d’emprunt des actions SpaceX, qui sert d’indicateur de la demande de vente à découvert par rapport à l’offre d’actions disponibles à l’emprunt, reste relativement bas, à environ 1 %, selon les données d’Ortex.

Compte tenu du nombre d’actions vendues à découvert par rapport au total des actions négociables disponibles, si le cours de l’action SpaceX continue de rebondir, les rachats de positions courtes — lorsque les investisseurs baissiers sont contraints d’acheter des actions pour liquider leurs positions et éviter de nouvelles pertes — pourraient pousser le titre encore plus haut, a déclaré M. Hillerberg.

"(C’est) un formidable moteur potentiel si la situation dégénère en "short squeeze"", a-t-il déclaré.