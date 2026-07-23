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Les vendeurs à découvert enregistrent 15,5 milliards de dollars de bénéfice alors que l'action SpaceX recule
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 14:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mercredi, l'action SpaceX a chuté à un plus bas historique de 115,26 dollars

* Selon les données d'Ortex, environ 360 millions d'actions SPCX, soit 56 % du flottant, faisaient l'objet d'un prêt

* Les vendeurs à découvert ne semblaient guère disposés à réduire leurs positions baissières

(Mise à jour avec des détails et des commentaires d'analystes tout au long de l'article) par Saqib Iqbal Ahmed

Les vendeurs à découvert qui ciblent les actions de SpaceX SPCX.O détiennent actuellement un bénéfice comptable estimé à 15,5 milliards de dollars depuis l’introduction en bourse mi-juin de l'entreprise spécialisée dans les fusées et l’IA, alors que le cours de son titre est passé sous le prix de l’introduction, selon les données de la société d’analyse Ortex Technologies disponibles mardi.

Les vendeurs à découvert, qui empruntent des actions pour les vendre puis les racheter à un prix inférieur afin de réaliser un bénéfice, ont intensifié leurs positions baissières sur SpaceX alors que le titre de la société est passé sous son prix d’introduction de 135 dollars, après avoir atteint un plus haut post-introduction de 225,64 dollars.

L'action SpaceX a connu une évolution volatile , enregistrant de brèves phases de rebond avant de reculer davantage. Mercredi, le titre a chuté à un nouveau plus bas à 115,26 dollars.

“Rien n’indique que les vendeurs à découvert prennent leur bénéfice sur SpaceX”, a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’Ortex.

“Au contraire, ils semblent même redoubler d’efforts”, a-t-il ajouté.

Environ 360 millions d’actions SpaceX, soit environ 56 % du flottant, faisaient l’objet de prêts, selon les données d’Ortex disponibles mardi.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“La probabilité de survie des entreprises qui maintiennent une position courte importante sur SpaceX sur le long terme est très faible”, a écrit vendredi Elon Musk, directeur général de SpaceX, dans un message publié sur X.

La valorisation élevée de SpaceX en fait une cible pour les vendeurs à découvert sceptiques face à son cours élevé, mais le fort intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que l’historique des batailles publiques menées par Musk contre les vendeurs à découvert , font des paris baissiers sur la société une proposition risquée .

La faiblesse de l’action SpaceX reflète en partie les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses financées par l’endettement dans le domaine de l’IA . Tesla , une autre société de Musk, a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif au deuxième trimestre pour la première fois en plus de deux ans, alors que le constructeur de véhicules électriques a accéléré ses dépenses dans les infrastructures d’IA, la capacité des batteries, les robotaxis et la fabrication de nouvelle génération.

Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
115,0700 USD NASDAQ -2,68%
TESLA
313,0300 USD NASDAQ -2,08%
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5 commentaires

  • 24 juillet 16:59

    D'un autre côté vendre des actions à découvert d'une boite dont la valorisation est grossièrement surévaluée, ça peut rapporter gros. Google a une participation d'environ 6% valorisée à 98 MrdUSD alors qu'ils ont investi moins de 1 MrdUSD, c'est du presque x100. Dès que les premiers lock-up font être libérés, je pense que beaucoup d'investisseurs de la première heure ou employés vont vouloir prendre leur plus value, ce qui devrait faire baisser le titre.

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