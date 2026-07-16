 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les vendeurs à découvert engrangent 8,7 milliards de dollars de bénéfices alors que le cours de SpaceX passe sous son prix d'introduction en bourse - Ortex
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les vendeurs à découvert qui ont misé contre les actions de SpaceX SPCX.O détiennent actuellement un bénéfice comptable estimé à 8,7 milliards de dollars depuis l’introduction en bourse de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l’intelligence artificielle, alors que le cours de son titre est passé sous le prix de l’introduction, selon la société de données et d’analyse Ortex Technologies.

Les vendeurs à découvert cherchent à vendre des actions empruntées pour les racheter ensuite en réalisant un bénéfice.

Valeurs associées

SPACEX
134,2500 USD NASDAQ -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,5 -8,17%
CAC 40
8 354,86 -0,33%
SOITEC
89,62 -8,21%
Pétrole Brent
84,81 -0,29%
VALERIO THER. (EX...
0,57 +24,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank