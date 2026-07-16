Les vendeurs à découvert engrangent 8,7 milliards de dollars de bénéfices alors que le cours de SpaceX passe sous son prix d'introduction en bourse - Ortex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les vendeurs à découvert qui ont misé contre les actions de SpaceX SPCX.O détiennent actuellement un bénéfice comptable estimé à 8,7 milliards de dollars depuis l’introduction en bourse de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l’intelligence artificielle, alors que le cours de son titre est passé sous le prix de l’introduction, selon la société de données et d’analyse Ortex Technologies.

Les vendeurs à découvert cherchent à vendre des actions empruntées pour les racheter ensuite en réalisant un bénéfice.