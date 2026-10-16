Les véhicules des marques Geely seront équipés de services Google intégrés en dehors de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chinois Geely Holding

GEELY.UL a annoncé vendredi que les véhicules de son portefeuille de marques intégreraient les services embarqués

GOOGL.O de Google, notamment Gemini, Play et Maps, sur les marchés internationaux.

Le lancement de la première application automobile est prévu au second semestre 2027 hors de Chine et des États-Unis, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires et de la maturité du marché, selon un communiqué de la société.