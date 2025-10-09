Les valorisations élevées des actions américaines rappellent l'exubérance de la bulle Internet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'optimisme à l'égard de l'IA stimule les valorisations dans le secteur technologique, propulsant le S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux record

Le FMI et JPMorgan mettent en garde contre les risques de correction du marché

Goldman estime que le rallye actuel est motivé par une croissance fondamentale et non par la spéculation

(Ajoute le contexte d'Alan Greenspan tout au long de l'article et ajoute des citations) par Suzanne McGee et Chibuike Oguh

En 1996, Alan Greenspan, alors président de la Réserve fédérale, s'est demandé à voix haute comment nous pouvions savoir quand "l'exubérance irrationnelle" s'était emparée des marchés financiers, des propos qui ont conduit de nombreuses personnes à le décrire plus tard comme un sage qui avait anticipé le boom et l'effondrement de la bulle Internet.

Aujourd'hui, alors que les marchés atteignent sans cesse des sommets et que les perspectives de l'intelligence artificielle font grimper les valorisations de plusieurs poids lourds de la technologie, dont Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Oracle

ORCL.N , des avertissements similaires s'accumulent.

La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva , a mis en garde mercredi contre les risques que font peser sur l'économie mondiale des corrections potentiellement importantes sur des marchés boursiers en plein essor.

Dans le même temps, le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon , a mis en garde contre le risque accru d'une correction importante du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir, a rapporté la BBC. "Jamie Dimon est comme le Greenspan d'aujourd'hui", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial, qui, à l'époque, travaillait sur de multiples opérations d'acquisition pour le compte de Lucent Technologies, qui, de coqueluche du marché de l'internet, est devenu l'enfant-vedette de l'exubérance irrationnelle d'Alan Greenspan.

En décembre 1996, Greenspan a posé une question rhétorique apparemment inoffensive lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un dîner: "Comment savons-nous que l'exubérance irrationnelle a indûment fait grimper la valeur des actifs?"

La réaction du marché a été immédiate. Les actions asiatiques ont chuté de 3 %, celles de l'Europe ont suivi et le lendemain matin, le S&P 500 chutait de 2 %. Mais en quelques jours, ces pertes se sont évaporées et, en l'espace de quelques semaines, les actions ont non seulement regagné tout le terrain perdu, mais se négociaient 10 % au-dessus des niveaux auxquels elles se trouvaient au moment où Greenspan s'est exprimé.

Il faudra plus de trois ans pour que la bulle Internet éclate et donne à Alan Greenspan la réputation d'être d'une perspicacité hors du commun, même si quiconque aurait tenu compte de son avertissement au dîner aurait perdu des gains de plus de 100 % sur cette période.

UN COMPORTEMENT HAUSSIER EN VUE

Les investisseurs établissent à la fois des parallèles et des divergences avec le marché actuel, où le S&P 500 .SPX , le Nasdaq et le Dow ont atteint de nouveaux sommets cette année. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records jeudi et sont en hausse d'environ 15 % et 19 %, respectivement. Le Dow Jones a gagné environ 10 % depuis le début de l'année.

Sur le marché américain des options sur actions, où l'une des mesures des transactions haussières est proche de son plus haut niveau depuis quatre ans, une grande partie du flux d'options haussières se concentre sur les valeurs technologiques de haut vol, en particulier celles qui sont exposées au thème de l'investissement dans l'intelligence artificielle.

"C'est en quelque sorte l'épicentre du mouvement... les gens recherchent la hausse de la technologie", a déclaré Greg Boutle, responsable de la stratégie des actions et des produits dérivés aux États-Unis chez BNP Paribas.

Le ratio cours/bénéfice du S&P 500, basé sur les bénéfices attendus sur 12 mois pour ses composantes, s'est établi pour la dernière fois à environ 23 fois, selon LSEG Datastream. Ce niveau est proche de son plus haut niveau depuis cinq ans et bien supérieur à sa moyenne décennale de 18,7, bien que le ratio P/E ait atteint environ le niveau de 25 en 1999 et 2000, selon les données.

Le poids lourd du secteur technologique .SPLRCT se négociait à 30 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est supérieur à sa moyenne à long terme de 21,4. L'évaluation du secteur a atteint 48 fois durant l'ère des "dotcoms".

Le marché haussier d'aujourd'hui suscite à nouveau des craintes quant à l'exubérance entourant l'intelligence artificielle, qui pourrait conduire à une correction significative du marché dans son ensemble, avertissent certains.

En 1996, "nous étions tous aveuglés par la réalité de ce qui se passait, et certains diraient que nous sommes dans la même situation aujourd'hui", a déclaré Malek.

Malek a déclaré qu'il garde aujourd'hui le souvenir de ces années et qu'il s'efforce de rester conscient que, cette fois encore, il pourrait se tromper en croyant que les gains remarquables du marché boursier, alimentés par l'intelligence artificielle, sont tous justifiés.

"Je sais que je dois garder mon crayon bien aiguisé", a-t-il déclaré.

Mais d'autres investisseurs restent optimistes. Les analystes de Goldman Sachs ont fait valoir que si l'histoire suggère que les bulles sont alimentées par l'exubérance qui se développe autour d'une technologie transformatrice, le rallye actuel du marché est différent car il semble être alimenté par "une croissance fondamentale plutôt que par une spéculation irrationnelle" et que l'IA a été dominée par quelques opérateurs historiques.

Les comparaisons avec 1996 et la bulle Internet sont insuffisantes à plusieurs égards, a déclaré Art Hogan, stratège de marché chez B. Riley Wealth à Boston. En 1996, il était un trader spécialisé dans les valeurs technologiques et il a assisté à l'explosion de la bulle Internet sous ses yeux.

"Des centaines d'entreprises qui n'avaient que des rêves à la place des modèles d'entreprise sont entrées en bourse et ont vu le prix de leurs actions doubler ou tripler du jour au lendemain", explique Hogan. "Aujourd'hui, les entreprises qui mènent cette révolution existaient déjà avant que l'IA ne commence à dominer les discussions sur le marché, et elles avaient des activités et une croissance significatives. Et ces valorisations ne sont pas aussi ridicules aujourd'hui."