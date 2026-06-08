Les valeurs vedettes de la tech en chute libre freinent brusquement la vague de l'IA

Une puce Nvidia (Crédits: Adobe Stock)

* Le KOSPI plonge de 5 % et le Nikkei recule de 3,8 % alors que la reprise liée à l'IA marque le pas

* Le pétrole et le dollar progressent en raison des tensions au Moyen-Orient

* L'évolution des anticipations concernant les taux de la Fed pousse les investisseurs à la sortie

par Tom Westbrook

Les actions asiatiques ont plongé lundi, les investisseurs se détournant en masse des titres liés à l'IA les plus en vue, craignant que la hausse ne soit allée trop loin, trop vite, tandis que les nouvelles hostilités en Iran ont fait grimper les prix du pétrole.

Les deux facteurs à l'origine de cette déroute, qui met en évidence la fragilité du sentiment du marché, sont les perspectives décevantes annoncées la semaine dernière par le fabricant de puces Broadcom AVGO.O et un rapport sur l'emploi américain étonnamment solide publié vendredi, qui a conduit les traders à anticiper une hausse des taux cette année.

Le KOSPI coréen, fortement orienté vers les puces électroniques et qui a enregistré la meilleure performance mondiale cette année, a mené la baisse en Asie avec un recul de 5 %, ce qui place l'indice de référence à 13 % en dessous de son record de la semaine dernière.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de près de 4 %, les valeurs vedettes de la chaîne d'approvisionnement des puces informatiques enregistrant les plus fortes baisses, tandis que l'indice de référence taïwanais .TWII a plongé de 3,9 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 tentaient de se redresser après une forte vague de ventes vendredi, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 reculaient de 1 %.

L'indice Nasdaq .IXIC a chuté de 4,2 % vendredi.

"Ce mouvement ressemble davantage à un réajustement de positionnement et à un ralentissement de la dynamique qu'à une réévaluation des perspectives à long terme de l'IA", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

"Les valeurs technologiques coréennes figuraient parmi les plus performantes au niveau mondial et étaient largement détenues; ainsi, lorsque les anticipations de taux ont évolué après la publication du rapport sur l'emploi, elles sont naturellement devenues une source de liquidité."

Du côté des obligations, les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR ont augmenté de plus de 11 points de base vendredi et ont encore progressé de 1,6 point de base lundi pour atteindre 4,1782 %.

"Le discours selon lequel l'IA est le moteur de tout s'est effrité la semaine dernière", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

"La question clé reste de savoir s'il s'agit d'une pause salutaire dans la remontée boursière de neuf semaines ou d'un pic. L'attention portée aux introductions en bourse de SpaceX et d'Anthropic s'inscrit dans cette pause – qu'il s'agisse de faire de la place pour la nouvelle capitalisation boursière ou de repenser la valeur."

INFLATION ET BCE À L'HORIZON

La situation au Moyen-Orient reste également délicate et les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d'environ 3,5 % à 96,45 dollars le baril lundi après qu'Israël a déclaré avoir frappé des cibles militaires dans l'ouest et le centre de l'Iran.

La semaine à venir sera marquée par l'introduction en bourse géante de SpaceX, dont le prix devrait être fixé jeudi et la cotation débutée vendredi, mais l'inflation sera également au centre de l'attention avec la publication mercredi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Europe.

La semaine dernière, le cours du bitcoin BTC= a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16 %. Il oscillait lundi juste en dessous des 63 000 dollars.

L'entrée en bourse de SpaceX devrait être suivie d'autres introductions en bourse majeures dans les mois à venir, notamment celles d'Anthropic et d'OpenAI, qui devraient lever tellement de fonds que les courtiers craignent que cela n'entraîne une baisse des autres actifs.

"Le régime du marché est potentiellement passé d'une inflation modérée et de baisses de taux à une « surchauffe » potentielle contribuant à une hausse des rendements des bons du Trésor, à une trajectoire ascendante des taux d'intérêt à court terme et à un resserrement de la liquidité", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

L'OPEP+ a convenu dimanche d'une quatrième augmentation de ses objectifs de production de pétrole en autant de mois.

Sur le marché des changes, le dollar s'est raffermi et s'est maintenu au-dessus de 160 yens JPY= , poussant le dollar australien AUD= à 0,7055 $. L'euro EUR= a oscillé autour de 1,1531 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))