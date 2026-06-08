Moyen-Orient: les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul lundi, plombés par une nouvelle hausse du pétrole provoquée par un regain de tension au Moyen-Orient et par un mouvement de vente dans les secteurs liés à l'IA, après leur flambée des dernières semaines.

Dans les premiers échanges vers 07H05 GMT, Paris perdait 0,89%, Francfort 1,16% et Milan 0,42%. Londres cédait 0,35%.

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