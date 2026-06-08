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Moyen-Orient: les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
information fournie par AFP 08/06/2026 à 09:08

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul lundi, plombés par une nouvelle hausse du pétrole provoquée par un regain de tension au Moyen-Orient et par un mouvement de vente dans les secteurs liés à l'IA, après leur flambée des dernières semaines.

Dans les premiers échanges vers 07H05 GMT, Paris perdait 0,89%, Francfort 1,16% et Milan 0,42%. Londres cédait 0,35%.

Euronext CAC40

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