Les valeurs technologiques s'effondrent alors que les inquiétudes liées à l'endettement des centres de données pèsent sur les transactions liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'introduction, mise à jour des marchés jusqu'à l'après-midi en Asie, ajout des résultats de TSMC et des cours des CDS)

* Le CME FedWatch indique une probabilité implicite de 25 % pour une hausse des taux le 28 octobre, contre 75 % pour le maintien des taux

* Les actions de l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon reculent de 3,4 %, entraînées par la chute de plus de 8 % du KOSPI

* Le dollar australien recule de 0,3 % après la perte de 39.300 emplois en septembre

par Gregor Stuart Hunter

Les valeurs technologiques ont été malmenées, les marchés du crédit ont vacillé et les obligations ont rebondi jeudi, alors que les paris massifs sur les centres de données et autres infrastructures d’IA ont été mis à rude épreuve par des taux d’intérêt élevés et en hausse.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a chuté de 3,4 %, enregistrant ainsi une quatrième journée consécutive de pertes, entraîné par une chute de plus de 8 % du KOSPI sud-coréen

.KS11 , tandis que le Nikkei 225 .N225 reculait de 5,4 %. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 étaient en baisse de 0,4 %.

« La vague de ventes en Asie ressemble moins à une détérioration soudaine des fondamentaux du secteur technologique qu’à une réévaluation du coût du capital », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

« Les investisseurs ne remettent pas en cause l’existence d’une demande en matière d’IA », a-t-elle ajouté. « Ils s’interrogent de plus en plus sur le prix qu’ils doivent payer pour cette croissance alors que les taux d’intérêt sont élevés, volatils et susceptibles de remonter. »

Dans la nuit, les actions de Wall Street ont enregistré leur troisième jour de baisse consécutif après que l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis s’est accélérée plus que prévu en septembre.

Le S&P 500 .SPX a reculé de 1,1 %, le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 1,9 % et un indice des valeurs des semi-conducteurs .SOX a prolongé ses pertes pour un sixième jour consécutif, alors que la perspective d’une hausse des taux d’intérêt a mis à mal les actions d’Oracle, de CoreWeave et d’autres titres liés à l’IA sensibles à la hausse des coûts d’emprunt.

« Si la vague de ventes initiale a été déclenchée par un IPC plus élevé que prévu, le secteur technologique a été le principal moteur de la chute d’aujourd’hui », ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note. « L’IA a de nouveau constitué le principal défi… les risques de financement et les calendriers des introductions en bourse restant au cœur des préoccupations. »

Les valeurs asiatiques de la chaîne d’approvisionnement en matériel technologique ont été durement touchées jeudi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW TSM a reculé de 2 %, Samsung Electronics 005930.KS a plongé de 9,9 %, les fabricants de puces mémoire SK Hynix 000660.KS et Kioxia Holdings 285A.T ont chuté de plus de 11 % chacun, et l’investisseur dans l’IA SoftBank Group 9984.T a perdu plus de 9 %.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des géants technologiques liés à l’IA a également augmenté, atteignant dans certains cas des niveaux records, les swaps sur défaillance de crédit s’étant creusés pour le géant du cloud computing Oracle ORCL.N , l’investisseur dans l’IA SoftBank 9984.T et l’opérateur de centres de données CoreWeave

CRWV.O .

Certains stratèges ont trouvé des raisons d’être optimistes, soulignant que les volumes étaient relativement faibles et qu’octobre est généralement une période de l’année marquée par la volatilité sur les marchés.

« Je ne suis pas inquiet, car les actions ne sont pas chères, il n’y a aucun signe de récession et la demande dépasse encore largement l’offre dans la plupart des segments liés à l’IA », a déclaré Mark Matthews, responsable de la recherche pour l’Asie à la Banque Julius Baer à Singapour.

Défiant cette morosité, le géant des puces d’IA TSMC

2330.TW a annoncé jeudi une hausse de 69 % de son bénéfice net au troisième trimestre , atteignant un niveau record de 763,1 milliards de dollars taïwanais (, soit 23,59 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions du marché.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 reculaient de 0,9 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 glissaient de 0,6 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 s'inscrivaient en baisse de 0,2 %.

Dans un contexte d’inquiétude des investisseurs, les obligations d’État ont fait l’objet d’achats refuges, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB reculant de 8,2 points de base à 5,106 %.

« Nous continuons de penser que les rendements, à leurs niveaux actuels, offrent une valeur intéressante », ont écrit les analystes de DBS dans une note. « Nous ne sommes pas convaincus que la Fed devra procéder à des hausses consécutives sur la base d’une seule série de chiffres de l’IPC. »

Les données sur l’inflation ont redéfini les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed, les traders ayant brièvement intégré une probabilité à peu près égale d’une hausse plus tard ce mois-ci avant de revoir leurs anticipations à la baisse.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité implicite de 75 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés à l’issue de sa prochaine réunion de deux jours, le 28 octobre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

« La surprise à la hausse de l’IPC américain et le rebond des obligations qui s’en est suivi vont totalement à l’encontre de l’intuition », a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities. « L’interprétation la plus claire est que le fléchissement de l’IA entraîne une révision à la baisse des prévisions de croissance, ce qui conduit les obligations à servir de couverture face aux actions. »

Face au yen JPY= , le dollar américain a reculé de 0,2 % à 157,975 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,5 % à 1,1211 dollar.

Le dollar australien AUD= a reculé de 0,3 % à 0,6954 dollar américain après une baisse inattendue de 39.300 emplois en septembre, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 20.000.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les discours des responsables de la Fed à Bangkok, notamment celui du président Kevin Warsh, afin d'y trouver des indices sur la prochaine décision de la banque centrale américaine, ainsi que sur les données relatives aux prix à la production et aux ventes au détail aux États-Unis, dont la publication est prévue plus tard dans la journée de jeudi.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 reculait de 1,3 % à 104,71 dollars le baril, les opérateurs évaluant les effets de l'assouplissement des sanctions américaines sur l'offre par rapport aux attaques contre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.