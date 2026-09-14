Les valeurs technologiques reculent face aux appels à un ralentissement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises d’IA à ralentir le rythme de développement de cette technologie. Il s’agit de la dernière d’une série d’avertissements soulignant les inquiétudes croissantes au sein du secteur technologique concernant la sécurité de l’IA.

Les actions, de l’Asie à New York , ont chuté à l’annonce de cette nouvelle. Les marchés boursiers à forte composante technologique, notamment le KOSPI sud-coréen .KS11 , ont clôturé en baisse de 3,3 %, tandis que l’indice américain Nasdaq .IXIC reculait de 0,8 %. Aux États-Unis, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont été les plus touchées par la vague de ventes, tandis que les titres du secteur des logiciels ont fortement rebondi.

Voici les commentaires des analystes:

STEVE SOSNICK, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT

« Si les investisseurs pensaient réellement que les dépenses en IA allaient s’arrêter net, les contrats à terme sur actions seraient bien plus bas. On pourrait également observer des rendements obligataires légèrement inférieurs à ceux enregistrés ce matin. »

« Si cela s’avère vrai et conduit effectivement à une sorte de ralentissement et à une remise en question des dépenses en IA, cela aura des répercussions sur l’économie et certains secteurs importants du marché boursier, car, en substance, notre économie a tourné à plein régime grâce aux dépenses en IA. »

« On peut légitimement se demander si cela se produit réellement ou non. Cela pourrait également leur faire gagner un peu de temps sur le plan politique. On constate que les entreprises qui investissent sont en hausse. Ainsi, Alphabet est en hausse, Meta est en hausse et Microsoft est en hausse malgré tout cela. D’autres entreprises qui dépendent fortement de ces dépenses sont en baisse. On observe une baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs, mais je ne pense pas que quiconque considère réellement qu’il s’agisse d’un coup de frein brutal. »

NIC PUCKRIN, ANALYSTE MULTISECTORIEL ET FONDATEUR DE COIN BUREAU, DUBAÏ

« Ce qui est bon pour l’humanité ne l’est pas forcément pour le marché haussier de l’IA. C’est le message que les marchés reçoivent haut et fort ce matin, après que Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, a appelé à un ralentissement du développement de l’IA ce week-end. »

« Ce qui est intéressant ici, c’est que ce ne sont pas les laboratoires de pointe qui sont les plus touchés. Ils devront peut-être réduire leurs dépenses et reporter leurs introductions en bourse, mais ils continueront à prospérer. Tous ceux dont l’activité dépend d’une croissance exponentielle de ces dépenses risquent de ne pas avoir cette chance. »

« Le boom de l’IA ne se terminera peut-être pas par un krach à la manière de la bulle Internet. Il pourrait s’agir simplement d’un ralentissement progressif de la course à l’armement en matière d’IA, ce qui est bon pour l’humanité, mais mauvais pour les valorisations à court terme. »

PETER ANDERSEN, FONDATEUR D’ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT, BOSTON

« C’est une réaction instinctive et je ne vois aucune donnée qui vienne l’étayer. Nous sommes très, très loin d’un scénario où l’IA prendrait le contrôle du monde. »

« Je ne pense pas qu’il y aura de ralentissement. Il est ridicule de croire qu’une poignée de trentenaires ayant tout au plus dix ans d’expérience va freiner le développement de cette technologie. »

« Si vous êtes fortement endetté, lorsque le cours des actions baisse – ce qui, selon moi, est temporaire –, vos bilans pourraient être mis sous pression et vous pourriez être contraint de réduire votre endettement et éventuellement de céder certaines de ces actions. Mais pour le reste d’entre nous, c’est une rare opportunité d’achat déclenchée par un délire paranoïaque. »

JAMIE COX, ASSOCIÉ GÉRANT DE HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VIRGINIE

« Personne ne devrait être surpris que nous approchions du sommet de la courbe en S dans le domaine des infrastructures d’IA. C’est un phénomène qui se produit à chaque cycle technologique. Il y a une période pendant laquelle les infrastructures sont mises en place et où l’on pense que la demande est illimitée, de sorte que l’offre devance la demande. À un certain moment, l’offre commence à s’essouffler alors même que la demande continue de croître. »

MATTHEW TUTTLE, directeur général DE TUTTLE CAPITAL MANAGEMENT, DANS LE CONNECTICUT

« Trois concurrents s’accordent désormais à dire que le moteur le plus rapide du monde technologique a besoin d’un régulateur. Le marché doit encore découvrir avec quelle force ce régulateur va intervenir. Un régulateur n’est pas un frein d’urgence (mais) il empêche un moteur de tourner si vite qu’il finirait par se détruire. »

« La question centrale n’est pas de savoir si la demande en puissance de calcul va disparaître. Il s’agit plutôt de déterminer quelle demande survivra à une fréquence d’horloge plus faible. »

DAVID MORRISON, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, TRADE NATION, ROYAUME-UNI

« Il se pourrait bien que, au cours du prochain trimestre, nous assistions à un certain ralentissement chez Nvidia et d’autres fabricants de puces, et que les hyperscalers réduisent leurs dépenses; peut-être que ces directeurs généraux s’y préparent. Ils posent les bases nécessaires, et c’est une bonne occasion de le faire. Mais malheureusement, ce n’est pour l’instant qu’une supposition. »

DENNIS DICK, FONDATEUR ET ANALYSTE DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ CHEZ TRIPLE D TRADING, ONTARIO

« Il s’agit probablement davantage d’un incident de parcours pour les valeurs liées à l’IA que d’une véritable prise de conscience. Si l’IA commence à ralentir et que des freins sont mis en place, cela profitera aux valeurs du secteur des logiciels. Nous assistons à une nette vague de ventes sur les valeurs du matériel et à un net engouement pour certaines valeurs du secteur des logiciels. La rotation est très, très vive ce matin. »