Les valeurs technologiques reculent en raison des doutes sur la valorisation de l'IA ; le pétrole bondit après les attaques au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pétrole bondit de plus de 3 %, entraînant une chute des cours obligataires mondiaux

* Samsung recule pour la deuxième séance consécutive sur fond d'inquiétudes concernant ses résultats

* Le dollar reste stable dans l'attente du compte-rendu de la Fed prévu plus tard dans la journée

(Mises à jour tout au long de l'article) par Tom Westbrook et Amanda Cooper

Le pétrole a bondi de plus de 3 % mercredi et les cours des obligations se sont effondrés, alors que la reprise des combats au Moyen-Orient et les sanctions américaines sur le brut iranien menaçaient le cessez-le-feu, tandis que les actions vacillaient en raison des craintes que la hausse record liée à l'intelligence artificielle ne commence à manquer d'acheteurs.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 3,3 %, leur plus forte hausse journalière depuis fin mai, pour atteindre 76,54 dollars le baril. Bien que ce niveau soit bien en deçà des sommets supérieurs à 120 dollars atteints au plus fort des combats, il a suffi à faire peser un nouveau risque d’inflation sur le marché obligataire, d’autant plus que ces mois de conflit ont entraîné une baisse des stocks mondiaux de pétrole.

“De toute évidence, le marché n’apprécie pas ces attaques… mais on n’est pas encore en pleine panique”, a déclaré Jason Wong, stratège senior chez BNZ à Wellington. Les États-Unis ont déclaré avoir frappé des sites de défense aérienne, de surveillance côtière et de lancement de drones iraniens, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens ont indiqué avoir pris pour cible l'armée américaine à Bahreïn et au Koweït, où des sirènes d’alerte aérienne ont retenti mercredi.

Washington a également décidé de retirer une dérogation permettant à l’Iran de vendre du pétrole sur le marché mondial, ce que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié de violation de l’accord-cadre visant à mettre fin à la guerre.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, ont augmenté pour la septième journée consécutive, atteignant un plus haut depuis un mois à 4,56 %, tandis qu’en Europe, les rendements des obligations à 10 ans allemandes DE10YT=RR et italiennes IT10YT=RR ont également atteint des plus hauts depuis un mois, à respectivement 3,04 % et 3,85 %.

“Alors que nous pensions pouvoir mettre de côté les primes de risque géopolitiques… on nous a clairement rappelé que cet accord de paix est encore loin d’être achevé”, a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour.

“Je pense que le cours actuel du Brent se situe toujours à des niveaux qui, selon moi, ne tiennent pas compte de certaines des flambées de violence persistantes au Moyen-Orient.” Les données publiées cette semaine ont révélé que les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis avaient atteint leur plus bas niveau depuis 1983, rendant les marchés plus vulnérables à de futurs chocs d’approvisionnement.

SAMSUNG EN BAISSE Les marchés européens ont ouvert sous pression, l’indice STOXX 600 .STOXX reculant de 0,8 %, les valeurs de la santé et de la consommation ayant fait l’objet de ventes, compensant ainsi les gains enregistrés par les titres du secteur pétrolier et gazier. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ESc1 et européens STXEc1 ont reculé de 0,2 % à 0,3 %.

Les marchés asiatiques ont connu une forte volatilité et ont basculé dans le rouge, les investisseurs étant déstabilisés par la chute des actions de Samsung Electronics 005930.KS pour une deuxième séance consécutive, alors même que la société annonçait une hausse vertigineuse de son bénéfice, multiplié par 19. Les analystes et les investisseurs craignent que la demande de puces mémoire ne ralentisse au second semestre. Au cours des deux dernières semaines, on a observé un glissement marqué des valeurs de puces électroniques, très en vogue, vers d’autres segments du marché, notamment les valeurs financières, les valeurs de consommation et, de nouveau, les “hyperscalers” qui ont dominé l’activité boursière au cours de la dernière année environ. Les résultats de Samsung ont mis en évidence la manière dont les investisseurs remettent de plus en plus en question les valorisations, alors que les goulots d’étranglement dans certaines parties de la chaîne d’approvisionnement de l’IA — tels que les puces mémoire ou les centres de données — commencent à se résorber, et que les prix des modèles d’IA deviennent plus difficiles à prévoir. “On constate que le marché cherche à déterminer précisément quel sera le pouvoir de fixation des prix, ce qui peut entraîner des fluctuations des valorisations. Nous observons également que les dépenses d’investissement — par rapport à l’EBITDA — augmentent, ce qui signifie que le soutien pouvant être apporté par le biais de rachats d’actions et autres mesures diminue. Nous pourrions donc assister à une pression sur les valorisations dans certains maillons de la chaîne de l’IA”, a déclaré Marieke Blom, économiste en chef et responsable mondiale de la recherche chez ING. Sur les marchés des changes, le dollar s’est maintenu, laissant l’euro EUR= juste au-dessus de 1,14 dollar et le yen oscillant autour de 162 JPY= , non loin de ses plus bas niveaux depuis 40 ans.

Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier doit être publié plus tard dans la journée de mercredi, et les opérateurs estiment que le nouveau président, Kevin Warsh, pourrait en réduire la précision afin d’atténuer tout signal concernant la politique monétaire.