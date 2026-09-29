Les valeurs technologiques progressent grâce à l'optimisme suscité par l'introduction en bourse d'Anthropic, compensant ainsi la hausse des cours du pétrole et des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les marchés européens en fin d'après-midi)

* Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, selon Reuters

* Les valeurs technologiques progressent en Europe, les contrats à terme de Wall Street s'inscrivent en légère hausse

* Les rendements restent bloqués à des plus hauts depuis plusieurs années, les obligations s'acheminant vers leur plus forte chute depuis des années

* La banque centrale australienne relève ses taux comme prévu

par Johann M Cherian et Tom Westbrook

Les valeurs technologiques ont progressé en Europe et les contrats à terme sur le Nasdaq ont légèrement grimpé mardi, l’optimisme suscité par les projets d’introduction en bourse du laboratoire d’IA Anthropic l’emportant sur les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires mondiaux.

Reuters a rapporté que l'introduction en bourse à venir d'Anthropic pourrait valoriser la société à plus de 2 000 milliards de dollars, et qu'elle prévoyait de consacrer 518 milliards de dollars au cloud, à l'informatique et aux infrastructures, ce qui pourrait stimuler l'activité des entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA, telles que les fabricants de semi-conducteurs.

Le secteur technologique de l’indice STOXX 600 .SX8P a bondi de 2,5 % pour atteindre son plus haut niveau en six semaines, tandis que les contrats à terme indexés sur le Nasdaq de Wall Street NQc1 ont légèrement progressé de 0,3 %, les titres des fabricants de puces tels que Micron MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O enregistrant une hausse d’environ 1 % en pré-ouverture.

« Anthropic a véritablement dépassé OpenAI et est désormais considéré comme le leader du marché; la perspective de participer à son introduction en bourse suscite beaucoup d'enthousiasme », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

« Historiquement, le secteur technologique était très évolutif et ne dépendait pas des infrastructures. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le secteur technologique dépend désormais très, très fortement d’importantes dépenses en infrastructures. »

Anthropic a également appelé à un renforcement de la réglementation en matière d’IA, ce qui pourrait constituer un thème central lorsque le président américain Donald Trump rencontrera, dans le courant de la journée, le président de la Chambre des représentants des États-Unis , Mike Johnson, ainsi que des dirigeants du secteur technologique, tels que Dario Amodei, du laboratoire d’IA, et Mark Zuckerberg, de Meta

META.O .

Les marchés boursiers tentaient de se débarrasser du poids des rendements obligataires élevés, dans un contexte marqué par une guerre au Moyen-Orient qui dure depuis sept mois et par une explosion des émissions de dette tant de la part des gouvernements que des entreprises mondiales spécialisées dans l’IA. Le mois de septembre devrait être marqué par l’une des plus fortes vagues de ventes d’obligations de ces dernières années dans les économies européennes fortement endettées et aux États-Unis.

Les rendements des obligations françaises à 10 ans

FR10YT=RR se maintenaient près de leurs plus hauts niveaux de 2008, à 4,74 %, et s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis 2022, tandis que ceux des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis 19 ans, à 5,21 % et étaient en passe d’enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis 2024.

Les rendements des obligations d'État constituent un point d'ancrage pour les marchés mondiaux, un prix de référence pour l'investissement dans des actions plus risquées et un repère pour les prêts immobiliers et les emprunts des entreprises. La hausse des taux exerce une pression sur les budgets de l'État, des entreprises et des ménages.

Toutefois, des analystes tels que John Plassard, de la société suisse Cité Gestion, estiment que la bonne santé de l’emploi, des dépenses de consommation et des investissements dans l’IA devrait soutenir l’économie américaine, la rendant potentiellement moins sensible aux hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

LE DOLLAR RESTE SOLIDE

La hausse des rendements américains et l’incertitude quant à l’évolution du conflit au Moyen-Orient ont permis au dollar de se maintenir face à l’euro EUR= à 1,1347 $ et au yen japonais

JPY= à 157,28 yens pour un dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à un panier de six autres devises, s’apprêtait à enregistrer sa première hausse mensuelle depuis juin.

Un rapport américain sur les offres d’emploi du mois d’août doit être publié plus tard dans la journée et marquera le coup d’envoi d’une série de données économiques américaines clés cette semaine, qui constitueront des facteurs déterminants pour la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les investisseurs estiment à 68,1 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base en octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs ont également pris en compte les nouveaux efforts déployés par les responsables américains et iraniens pour mettre fin au conflit, alors que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 0,9 % à 104,3 dollars le baril.

Par ailleurs, la banque centrale australienne a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis 15 ans. Cependant, la devise du pays AUD=D3 a cédé une partie de ses gains initiaux, certaines déclarations du gouverneur ayant été jugées accommodantes.

Les cours de l’or XAU= ont peiné à se remettre d’un plus bas de plus de sept semaines, la hausse des rendements limitant l’ascension de cet actif non productif. Il s’établissait en fin de séance à 4.150,59 dollars l’once.

Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,9 % à 84.274,02 dollars. Il a reculé d’environ 4 % par rapport au plus haut niveau atteint depuis plus de sept mois au début du mois.