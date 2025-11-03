 Aller au contenu principal
Les valeurs technologiques australiennes suivent les gains de Wall Street
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 03:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les valeurs technologiques australiennes

.AXIJ augmentent de 1,1% à 2712,6 points, ce qui devrait mettre fin à une série de quatre jours de baisse, si les gains se maintiennent

** Le sous-indice est en voie de réaliser sa meilleure séance depuis le 24 octobre, si la tendance actuelle se maintient

** Le Nasdaq .IXIC a clôturé en hausse de 0,6% vendredi suite aux résultats positifs d'Amazon AMZN.O .N

** Les composantes du secteur, Megaport MP1.AX en hausse de près de 6%, Life360 Inc 360.AX en hausse de 2,2% et Xero

XRO.AX en hausse de 1,3%

** Depuis le début de l'année, AXIJ a baissé de 1,1%, y compris les mouvements de la session en cours

