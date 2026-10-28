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Les valeurs technologiques australiennes profitent de la hausse enregistrée cette nuit aux États-Unis, portée par l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 03:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions des entreprises technologiques australiennes .AXIJ progressent de 2,7 %, s'apprêtant à connaître leur meilleure journée depuis le 16 octobre

** Le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé cette nuit, l'annonce du dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Anthropic et une série d'annonces de levées de fonds liées à l'IA de la part de Meta, SpaceX et Broadcom ayant stimulé le moral des investisseurs

** Les actions de Megaport MP1.AX progressent de 6 %, tandis que TECHNOLOGY ONE TNE.AX gagne 1,4 % et WiseTech Global WTC.AX s'apprécie de 1,2 %

** Le secteur bénéficie de la forte hausse de plus de 10 % de l’opérateur de centres de données NEXTDC NXT.AX , après que celui-ci a remis à ses créanciers de dette senior son rapport de conformité aux clauses restrictives au 30 juin, indiquant qu’il respectait l’ensemble des clauses financières

** Cette mise à jour concernant les clauses restrictives devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant au bilan — Citi

** Le sous-indice affiche une baisse de plus de 23 % depuis le début de l’année

IA: Intelligence artificielle

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