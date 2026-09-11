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Les valeurs technologiques australiennes ont atteint leur plus bas niveau depuis près de deux mois, dans le sillage de Wall Street
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 03:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ reculent jusqu'à 1,9 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 17 juillet

** Le sous-indice enregistre sa cinquième journée consécutive de baisse et s'achemine vers un recul hebdomadaire de 7,6 %, son pire résultat depuis plus de sept mois

** Les actions américaines ont terminé en baisse jeudi, les données sur les prix à la production du mois d’août et la flambée des cours du pétrole ayant ravivé les craintes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine .N

** Le fabricant de puces de poids lourd Nvidia NVDA.O a reculé de 2,3 % et Micron Technology MU.O a perdu 4,9 %

** Les actions de WiseTech Global WTC.AX et de Xero

XRO.AX ont chuté respectivement jusqu'à 4,1 % et 2 %, atteignant toutes deux leur plus bas niveau depuis fin juillet

** Depuis le début de l'année, le sous-indice technologique a reculé de 23 %

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