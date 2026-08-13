Les valeurs sud-coréennes du secteur des semi-conducteurs rebondissent, dans le sillage de la hausse des titres américains liés à l'IA ; le rapport de Temasek vient renforcer cette tendance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions des fabricants sud-coréens de puces électroniques SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics

005930.KS ont bondi jeudi, dans le sillage des hausses enregistrées pendant la nuit par les valeurs américaines du secteur de l'IA et des semi-conducteurs, tandis qu'une information selon laquelle l'investisseur public singapourien Temasek prévoit d'investir dans ces fabricants de puces mémoire a également soutenu le moral des investisseurs.

** L'action SK Hynix a progressé jusqu'à 8,2% en début de séance, tandis que celle de Samsung Electronics a gagné jusqu'à 5,7%. L'indice de référence KOSPI .KS11 affichait une hausse de 4,5% à 00h17 GMT.

** Les actions des fabricants d’équipements et de composants pour puces Hanmi Semiconductor 042700.KS , Wonik IPS

240810.KQ et Isu Petasys 007660.KS affichaient respectivement des hausses allant jusqu’à 5,3%, 7,6% et 9,1%.

** Ces hausses font suite à un rebond des valeurs technologiques américaines mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq ayant clôturé en hausse, les résultats et prévisions encourageants des entreprises d’infrastructures d’IA ayant renforcé l’optimisme quant à la vigueur des dépenses dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les données modérées sur l’inflation aux États-Unis ont également soutenu le moral des investisseurs.

** Selon les analystes, le sentiment positif à l’égard des valeurs liées à l’IA et à la mémoire aux États-Unis s’est répercuté sur le marché sud-coréen, un article publié mercredi dans la presse locale concernant les projets d’investissement de Temasek ayant donné un élan supplémentaire aux deux plus grands fabricants de puces du pays.

** Selon cet article, Temasek aurait contacté le gouvernement sud-coréen alors qu’il réfléchissait au calendrier de ses investissements dans Samsung et SK Hynix.

** Temasek a toutefois déclaré à Reuters qu’il n’avait pas sollicité l’avis du gouvernement quant au calendrier de ses investissements dans les deux fabricants de puces, ajoutant qu’il avait initialement investi dans ces deux sociétés il y a plus de deux ans.

** Interrogé sur la question de savoir s’il envisageait de nouveaux investissements dans Samsung Electronics et SK Hynix, Temasek a répondu: “Nous ne faisons aucun commentaire sur des investissements individuels et ne serons donc pas en mesure de fournir davantage d’informations.”

** L’investisseur public singapourien a précisé qu’il avait déjà investi dans d’autres entreprises sud-coréennes, notamment Celltrion 068270.KS , Hyundai Motor 005380.KS et POSCO

005490.KS .