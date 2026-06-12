Les valeurs spatiales américaines ont le vent en poupe à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions des entreprises spatiales américaines bondissent avant l'ouverture, dans l'attente de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX SPCX.O

** Jeudi, SpaceX a fixé le prix de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis, à 135 dollars par action, faisant de l'entreprise l'une des plus valorisées au monde

** L'introduction en bourse a permis de lever un montant record de 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,56 millions d'actions, valorisant le fournisseur de services spatiaux, satellitaires et d'IA à 1 770 milliards de dollars, un record pour une introduction en bourse

** Les actions du secteur spatial bondissent: Intuitive Machines LUNR.O en hausse de 3,6 %, Planet Labs PL.N gagne 3,8 %, Satellogic SATL.O progresse de 5,5 %

** L'ETF Roundhill Space & Technology MARS.Z progresse de 7,1 %, l'ETF Procure Space UFO.O de 3,8 %

** Rocket Lab RKLB.O en hausse de 7,5 %, la société étant également intégrée à l'indice Nasdaq 100

** L'introduction en bourse de SpaceX fait d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde