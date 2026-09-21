Les valeurs pétrolières reculent alors que le prix du brut atteint son plus bas niveau depuis 11 jours, dans l'espoir d'une avancée diplomatique entre les États-Unis et l'Iran et compte tenu des exportations saoudiennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 septembre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie
.SPNY recule de 1,9%, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R
** Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis 11 jours, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans une avancée diplomatique concernant le conflit avec l'Iran à l'occasion de la réunion de l'ONU prévue cette semaine, et anticipant une reprise partielle des livraisons en provenance d'Arabie saoudite
** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 3,3% à 100,6 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont baissé de 4% à 96,28 dollars le baril
** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron
CVX.N ont reculé respectivement de 2,7% et 1,8%
** Occidental Petroleum OXY.N , ConocoPhillips COP.N , Diamondback Energy FANG.O et Halliburton Company HAL.N ont reculé de 2,3% à 3%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique
** La société de services pétroliers SLB SLB.N recule de 0,9%
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