Les valeurs nucléaires gagnent du terrain après le discours de Trump à Davos

21 janvier - ** Les actions des entreprises américaines du secteur nucléaire augmentent avant la mise sur le marché après le discours du président Donald Trump à Davos

** "Nous sommes très impliqués dans le monde de l'énergie nucléaire", déclare Donald Trump

** Cos engagées dans le développement de petits réacteurs nucléaires: NuScale Power SMR.N en hausse de 6,4 %; Nano Nuclear Energy NNE.O gagne 5,6 %; Oklo OKLO.N soutenu par Sam Altman en hausse de 7,8 %

** Producteurs d'uranium: Centrus Energy LEU.N , enCore Energy EU.O et Uranium Energy UEC.A gagnent entre 2,9% et 4,5%

** Les compagnies d'électricité nucléaire: Vistra Corp

VST.N gagne 2 %; GE Vernova GEV.N gagne 1,8 %; Constellation Energy CEG.O gagne 2,3 %