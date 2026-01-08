Les valeurs mondiales de la défense progressent après l'appel de Trump en faveur d'une augmentation du budget militaire américain

Les valeurs européennes du secteur de la défense s'essoufflent après avoir atteint des sommets inégalés

Northrop Grumman et Lockheed Martin parmi les plus fortes hausses du S&P 500

L'indice américain S&P 500 de l'aérospatiale et de la défense atteint des records

(Mise à jour des prix après l'ouverture des marchés américains, ajout d'un commentaire d'analyste au quatrième paragraphe) par Shashwat Chauhan et Anna Pruchnicka

Les valeurs mondiales de la défense ont grimpé jeudi après que le président Donald Trump a appelé à une augmentation substantielle du budget militaire américain, alimentant un nouveau rallye dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.

Les entreprises de défense américaines ont rebondi après avoir chuté mercredi suite à la menace de Trump de bloquer les entrepreneurs américains tels que RTX RTX.N de distribution de dividendes ou de rachat d'actions jusqu'à ce qu'ils accélèrent la production d'armes.

Trump a déclaré mercredi que le budget militaire américain de 2027 devrait être de 1 500 milliards de dollars, soit nettement plus que les 901 milliards de dollars approuvés pour cette année.

"Cette augmentation potentielle du budget compenserait le sentiment négatif des investisseurs lié aux restrictions potentielles de l'allocation de capital, mais il y a une incertitude importante associée au budget final de la défense", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dirigés par Ken Herbert.

L'autorisation du Congrès pour une telle augmentation pourrait constituer un défi, mais les républicains de M. Trump, qui détiennent une faible majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, ont montré peu d'empressement à s'opposer aux plans de dépenses du président.

Les entreprises de défense américaines Northrop Grumman

NOC.N ont bondi de 8,3 % et Lockheed Martin LMT.N a augmenté de 6,4 % dans les premiers échanges. Les deux titres avaient chuté d'environ 5% mercredi.

RTX RTX.N a grimpé de 3,7% et L3Harris Technologies

LHX.N a ajouté 7%, tandis que General Dynamics GD.N était en hausse de 3%.

Les petites entreprises de défense Kratos Defense KTOS.O et AeroVironment AVAV.O ont grimpé respectivement de 13,8 % et 11,7 %.

Les entreprises européennes de défense, cependant, ont commencé à perdre de la vitesse après avoir bondi au début de la session. L'indice des sociétés d'aérospatiale et de défense

.SXPARO était en hausse de 1,3 %, après avoir bondi de 2,1 % pour atteindre son plus haut niveau historique.

L'indice s'est fortement redressé depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022, stimulé par la perspective d'une augmentation des dépenses de défense en Europe.

Malgré un repli à partir d'octobre, il a gagné environ 57 % l'année dernière et a commencé 2026 sur une base solide, le sentiment étant soutenu par l'action militaire américaine au Venezuela et les commentaires de Trump sur le Groenland.

"La géopolitique est l'histoire incontournable de 2026 jusqu'à présent", a déclaré Neil Wilson, stratège des investisseurs britanniques chez Saxo Bank.

"Il est clair que les valeurs de défense sont à privilégier - de même que les terres rares."

BAE Systems BAES.L - la plus grande entreprise de défense britannique - était en hausse de 6,1 % après avoir bondi de près de 7 % plus tôt, tandis que l'italien Leonardo LDOF.MI , le suédois SAAB SAABb.ST , l'allemand Rheinmetall RHMG.DE , Renk

R3NK.DE étaient en hausse de 1,8 % à 3,6 %.

MENACE IMMINENTE SUR LES DIVIDENDES ET LES RACHATS D'ACTIONS

Les rachats d'actions sont courants parmi les entreprises de défense, et plusieurs d'entre elles versent un dividende. Ainsi, en octobre, Lockheed a augmenté son dividende pour la 23e année consécutive, le portant à 3,45 dollars par action. Elle a également autorisé le rachat de ses actions à hauteur de 2 milliards de dollars, ce qui porte le montant total promis pour les rachats à 9,1 milliards de dollars.

Séparément, Trump a également écrit dans un post de Truth Social mercredi: "J'ai été informé par le ministère de la Guerre que l'entreprise de défense Raytheon a été la moins réactive aux besoins du ministère de la Guerre" Raytheon est une unité de RTX.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que les rendements en dividendes de Northrop Grumman, Lockheed Martin, L3Harris, General Dynamics et RTX se situent en moyenne autour de 1,9 % et que ces entreprises ont racheté environ 1,8 % de leurs capitalisations boursières respectives.

"Une limite sur le rendement du capital est un élément négatif supplémentaire, mais sa taille est gérable", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dirigés par Kristine Liwag dans la note.

Le rendement des dividendes en moyenne pour les entreprises du S&P 500 .SPX s'élevait à 1,37%, selon les données compilées par LSEG.

Le décret de Trump a des implications importantes pour les entreprises de défense américaines qui pourraient favoriser une rotation vers les entreprises de défense britanniques, a déclaré Ben Bourne, analyste chez Investec, dans un commentaire envoyé par courriel.

BAE Systems, Chemring CHG.L et Avon Technologies AVON.L sont les plus exposées aux États-Unis, a ajouté M. Bourne, notant que Cohort CHRT.L , Babcock BAB.L et Qinetiq QQ.L pourraient également en bénéficier.