 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs minières d'argent augmentent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés s'interrogent sur la trajectoire de la politique de la Fed
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= gagne 1,14% à 78,48 dollars l'once

** Les prix augmentent alors que les tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran ont provoqué une fuite vers la sécurité, tandis que les investisseurs ont évalué la politique monétaire de la Réserve Fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,3%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N gagnent chacun ~1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P progressent tous deux de 1,5%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
78,44 USD Six - Forex 1 +1,53%
ENDEAVOUR SILVER
15,970 CAD TSX +4,11%
ENDEAVOUR SILVER
11,655 USD NYSE +3,65%
HECLA MINING
22,005 USD NYSE +3,60%
SILVERCORP METAL
14,910 CAD TSX +4,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank