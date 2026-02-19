Les valeurs minières d'argent augmentent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés s'interrogent sur la trajectoire de la politique de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= gagne 1,14% à 78,48 dollars l'once
** Les prix augmentent alors que les tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran ont provoqué une fuite vers la sécurité, tandis que les investisseurs ont évalué la politique monétaire de la Réserve Fédérale
** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,3%
** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver
EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N gagnent chacun ~1%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P progressent tous deux de 1,5%
