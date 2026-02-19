information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 11:48

Les valeurs minières d'argent augmentent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés s'interrogent sur la trajectoire de la politique de la Fed

19 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= gagne 1,14% à 78,48 dollars l'once

** Les prix augmentent alors que les tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran ont provoqué une fuite vers la sécurité, tandis que les investisseurs ont évalué la politique monétaire de la Réserve Fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,3%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N gagnent chacun ~1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P progressent tous deux de 1,5%