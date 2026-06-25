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Les valeurs londoniennes progressent grâce au secteur financier et au commerce de détail
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités après la clôture des marchés)

Les principaux indices FTSE de Londres ont progressé jeudi , les entreprises du secteur financier et de la distribution ayant publié de solides résultats d'activité, tandis qu'easyJet a suscité l'intérêt des investisseurs en laissant la porte ouverte à un rachat par Castlelake.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse de 0,7 %, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a progressé de 0,3%. Les deux indices ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine .

* Le secteur financier .FTNMX302020 a mené la hausse sectorielle, avec une progression de 3,1 %, le groupe de capital-investissement 3i Group III.L gagnant11,5 % après que sa marque de distribution Action a annoncé une hausse de 3,3 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant pour les 25 semaines closes le 21 juin.

* Le distributeur de cartes de vœux Moonpig MOONM.L a progressé de 2,5 % après avoir annoncé des bénéfices annuels avant impôts encourageants , les clients s’étant tournés vers des cadeaux plus onéreux.

* Le distributeur de vélos et de pièces automobiles Halfords

HFD.L a bondide 20,6 % après avoir prévu un bénéfice pour l’exercice 2027 se situant dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes.

* La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a progressé de 6,4 % après avoir rejeté une quatrième offre de rachat, revalorisée à 4,93 milliards de livres sterling (6,50 milliards de dollars), émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, tout en indiquant qu’elle accorderait à cette dernière un accès limité à ses informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une offre plus élevée.

* ITV ITV.L a bondi de 2,4 % après la publication d’un article de Reuters indiquant que Sky, détenue par Comcast

CMCSA.O , avait convenu des conditions pour racheter la division de diffusion et de streaming de cette société de taille moyenne du FTSE.

* Advanced Medical Solutions Group AMSU.L a bondi de 16 % après que le fournisseur de matériel médical a reçu une offre de rachat de 715 millions de livres sterling, dette comprise, de la part du fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller FUL.N .

* L’inflation américaine a encoreprogressé en mai, ce qui maintient l’hypothèse d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année.

* En ce qui concerne la Banque d’Angleterre, les opérateurs s’attendent à ce que la banque centrale relève ses taux d’intérêt de 25 points de base d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

* Sur le plan politique, la ministre des Finances Rachel Reeves a annoncé son soutien à Andy Burnham, dont l’élection au poste de septième Premier ministre britannique en une décennie est largement attendue dans deux semaines.

(1 dollar = 0,7582 livre)

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