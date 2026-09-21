Les valeurs liées à l'IA font grimper Wall Street alors que le prix du pétrole recule et que les rendements des bons du Trésor baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,47 %, S&P +0,92 %, Nasdaq +1,48 %

* AMD devient le dernier fabricant de puces à atteindre une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars

* Le rebond de l'IA propulse le Nasdaq à son plus haut niveau depuis plus d'un mois

* Le recul du prix du pétrole fait baisser les rendements et renforce l'appétit pour le risque

* Goolsbee, de la Fed: la forte demande pourrait contribuer à l'inflation aux États-Unis

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Lesprincipaux indicesde Wall Street ont progressé lundi , portés par la hausse des valeurs liées à l’IA , alors que les rendements des bons du Trésor se sont adoucis et que les cours du brut ont chuté de plus de 3 % pour atteindre leur plus bas niveau en 11 jours, dans l’espoir de progrès dans les négociations au Moyen-Orient lors de la réunion de l’ONU cette semaine.

Les avertissements apocalyptiques lancés il y a une semaine par les dirigeants des géants de l'IA avaient provoqué une vague de ventes, mais le climat semblait s'être détendu, les investisseurs se concentrant sur les signes indiquant que les dépenses consacrées au développement de cette technologie continuaient de progresser .

Les fabricants de puces, tels qu’Intel INTC.O , ont progressé de 9 %. Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 8,5 % , devenant ainsi le dernier fabricant de puces à atteindre une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars , tandis que Micron MU.O a également gagné 3 %.

Meta META.O a bondi de 6,2 %, atteignant son plus haut niveau depuis plus de sept mois, après que la société de courtage Wells Fargo a relevé son objectif de cours sur le titre, tandis qu’Accenture ACN.N a gagné 3,5 % après avoir conclu un partenariat avec Anthropic pour investir 2 milliards de dollars dans l’évaluation de l’IA.

"L’engouement suscité par le développement et l’adoption de l’IA a véritablement été le moteur d’une grande partie de la croissance des bénéfices des entreprises et d’une grande partie des hausses enregistrées sur les marchés boursiers ces dernières années", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

"Va-t-il falloir faire un compromis entre la sécurité et les gains de productivité? Ce débat va se poursuivre pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années."

Alors que Washington et Téhéran ont continué à échanger de nouvelles menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump s’est dit disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, attendu cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

La baisse des cours du pétrole a allégé la pression sur les actions, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR passait sous la barre critique des 5 %.

Les investisseurs restaient toutefois méfiants quant aux perspectives de taux d’intérêt, après qu’une récente accélération de l’inflation a poussé la Réserve fédérale américaine à relever ses taux pour la première fois en trois ans. Les marchés estiment à 50 % la probabilité d’une nouvelle hausse le mois prochain, selon le FedWatch du CME.

Au moins dix responsables de banques centrales doivent s’exprimer cette semaine.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a déclaré qu’il n’y avait "aucune ambiguïté" quant à la nécessité de relever les taux d’intérêt, les pressions inflationnistes dépassant désormais le cadre des droits de douane et des prix de l’énergie pour s’appuyer sur une forte demande.

À 10 h 24 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 241,25 points, soit 0,47 %, à 51.923,89, le S&P 500 .SPX gagnait 70,38 points, soit 0,92 %, à 7.720,88, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 393,21 points, soit 1,48 %, à 26.915,76.

Sept des onze secteurs du S&P 500 affichaient une hausse. Le secteur des services de communication .SPLRCL était en tête avec une progression de 2,3 %, tandis que celui de l’énergie

.SPNY enregistrait la plus forte baisse.

Une avancée diplomatique entre les États-Unis et le Danemark au cours du week-end concernant le statut du Groenland a également contribué à soutenir le moral des investisseurs et devrait apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

Les actions cotées aux États-Unis des entreprises exposées au Groenland ont progressé. Critical Metals CRML.O a bondide 35 %, tandis que Greenland Mines GRML.O et Greenland Energy

GLND.O ont chacune plus que doublé de valeur.

Le sommet sino-américain prévu jeudi pourrait aborder des sujets tels que la prolongation éventuelle de la trêve commerciale entre les deux superpuissances, la guerre en Iran, ainsi que la réglementation relative aux avancées en matière d’IA.

Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont conclu dimanche des discussions au cours desquelles le secrétaire au Trésor américain a proposé un nouveau mécanisme de notification en matière de sécurité de l’IA .

Le bitcoin BTC= , indicateur clé de l'appétit pour le risque, a progressé de 5,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, entraînant dans son sillage Coinbase

COIN.O et Strategy MSTR.O , qui ont respectivement gagné 5 % et 8 %.

Paramount Skydance PSKY.O a gagné 6,5 % après la publication d’un article indiquant que la société avait conclu un accord avec la Californie et d’autres États qui avaient intenté une action en justice pour bloquer sa fusion de 110 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery WBD.O .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,61 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 22 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas.