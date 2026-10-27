Les valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs progressent grâce à l'optimisme concernant les dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs progressent grâce à l'optimisme suscité par la poursuite des dépenses d'infrastructure dans le domaine de l'IA

** Broadcom AVGO.O progresse de 2,59 % après avoir annoncé lundi un financement de 63 milliards de dollars pour la capacité de calcul d'Anthropic

** D.A. Davidson estime que le cycle de l’IA « n’est pas encore tout à fait terminé » et relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

** L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s’échange à son plus haut niveau depuis une semaine et s’apprête à enregistrer une troisième journée de hausse

** Nvidia NVDA.O progresse de 0,75 %, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O grimpe de 4,28 %

** Micron MU.O progresse de 2,46 %, Intel INTC.O gagne 2,70 % et SanDisk SNDK.O avance de 3,24 %

** Les fabricants de serveurs Dell DELL.K et Super Micro

SMCI.O bondissent respectivement de 7,69 % et 6,85 %

** La société de néocloud CoreWeave CRWV.O progresse de 6,07 %, tandis que son concurrent Nebius NBIS.O s’envole de 9,68 %

** Meta META.O recule de 0,94 %, seul titre en baisse parmi les « Magnificent 7 », après l’annonce d’un projet de levée de 97,5 milliards de dollars en fonds propres

** William Blair estime que ce financement reflète la confiance de Meta dans les rendements à long terme de ses investissements dans l’IA

** Les autres hyperscalers, Alphabet GOOGL.O , SpaceX

SPCX.O et Amazon AMZN.O , progressent respectivement de 1,05 %, 2,02 % et 0,95 %; Oracle ORCL.K gagne 2,84 %