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Les valeurs informatiques indiennes reculent face à la probabilité croissante d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 07:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 septembre - ** L'indice indien des technologies de l'information ( .NIFTYIT ) recule de 2,35% pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq semaines, à 29 973,15 points

** Les 10 valeurs composant l’indice des technologies de l’information enregistrent toutes des baisses

** Infosys INFY.NS et LTM LTM.NS reculent respectivement de 3,3% et 3%, se classant en tête des plus fortes baisses de l'indice des technologies de l'information

** Cette baisse fait suite à la publication de chiffres de l’emploi américain supérieurs aux attentes, qui ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine en septembre

** Une hausse des taux américains pourrait freiner les dépenses des clients, pesant ainsi sur les entreprises informatiques indiennes qui tirent une part importante de leur chiffre d’affaires des États-Unis

** Les données sur l'inflation américaine attendues plus tard cette semaine seront suivies de près avant la réunion de politique monétaire de la Fed les 15 et 16 septembre, selon les traders, qui ajoutent qu'une inflation plus forte que prévu pourrait ouvrir la voie à une hausse des taux

** Contrairement aux valeurs informatiques indiennes, les titres technologiques du reste de l’Asie progressent ce jour-là, emmenés par les entreprises du secteur des semi-conducteurs

** L'absence de thèmes purement axés sur les puces électroniques et l'intelligence artificielle sur le marché indien, conjuguée à la modération des dépenses des clients et des résultats, a pesé sur l'indice indien des technologies de l'information .NIFTYIT , qui affiche une baisse de 21% depuis le début de l'année, contre une baisse de 9% pour le Nifty 50

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