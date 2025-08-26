 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 720,96
-1,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs immobilières sous pression en raison de la hausse des taux longs français
information fournie par AOF 26/08/2025 à 12:17

(AOF) - Si les banques figurent parmi les principales baisses du marché parisien, le secteur immobilier connait également une première partie de séance difficile. Nexity (-7,43% à 10,09 euros) et Icade (-6,21% à 20,86 euros) font ainsi partie des plus forts replis de l'indice SBF 120. Ce secteur souffre de la hausse des taux longs français provoquée par la crise politique dans l'Hexagone. Le rendement du 10 ans français a atteint un plus haut à 3,534% ce matin avant de retomber à 3,504%. Cette progression intervient à un mauvais moment, le marché immobilier hexagonal étant toujours en convalescence.

Valeurs associées

ARGAN
65,8000 EUR Euronext Paris -3,38%
COVIVIO
57,2000 EUR Euronext Paris -1,89%
GECINA
83,6000 EUR Euronext Paris -2,73%
ICADE
21,0800 EUR Euronext Paris -5,22%
KLEPIERRE
34,0800 EUR Euronext Paris -2,01%
NEXITY
10,0200 EUR Euronext Paris -8,07%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

