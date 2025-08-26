Les valeurs immobilières sous pression en raison de la hausse des taux longs français

(AOF) - Si les banques figurent parmi les principales baisses du marché parisien, le secteur immobilier connait également une première partie de séance difficile. Nexity (-7,43% à 10,09 euros) et Icade (-6,21% à 20,86 euros) font ainsi partie des plus forts replis de l'indice SBF 120. Ce secteur souffre de la hausse des taux longs français provoquée par la crise politique dans l'Hexagone. Le rendement du 10 ans français a atteint un plus haut à 3,534% ce matin avant de retomber à 3,504%. Cette progression intervient à un mauvais moment, le marché immobilier hexagonal étant toujours en convalescence.
