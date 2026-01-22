 Aller au contenu principal
Les valeurs gazières américaines augmentent, le temps froid stimulant la demande de chauffage
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 12,2 % à 5,47 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel prolongent leurs gains, s'envolant d'un niveau record de 81% au cours des trois derniers jours pour atteindre leur plus haut niveau depuis décembre 2022, grâce aux prévisions selon lesquelles le temps extrêmement froid des deux prochaines semaines augmentera la demande de chauffage à des niveaux proches des records tout en réduisant la production par le gel des puits de pétrole et de gaz

** Energy Transfer ET.N en hausse de ~1%, NextDecade

NEXT.O gagne 1,8%, New Fortress Energy NFE.O gagne 2,3% et Venture Global VG.N augmente de 6,3%

** Les actions de VG bondissent après qu'un tribunal d'arbitrage ait statué en faveur de la société dans un litige avec la société espagnole Repsol REP.MC .

** Les ETFs sur le gaz naturel augmentent également, avec United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 4,3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 8,6%

