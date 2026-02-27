Les valeurs financières s'effondrent en raison des inquiétudes concernant les taux d'intérêt et des craintes renouvelées concernant les perturbations liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les valeurs financières devraient terminer la semaine en territoire négatif, avec des performances inférieures à celles des marchés plus larges

** Le S&P 500 Financials .SPSY a baissé de 2%, contre une baisse de 0,6% pour le S&P 500 .SPX .

** Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup

C.N et Morgan Stanley MS.N perdent chacun 5%

** JPMorgan Chase JPM.N baisse de 2,9%, Bank of America

BAC.N chute de 4,5%

** Ares Management ARES.N baisse de 5,6%, KKR KKR.N baisse de 5,6%, Blackstone BX.N baisse de 2,8%, Carlyle Group

CG.O baisse de 4,9%, TPG TPG.O baisse de 4,6%

** Les analystes pointent du doigt la combinaison de la hausse des rendements du Trésor et des craintes renouvelées de perturbation de l'IA qui entraînent les valeurs financières à la baisse

** "La chute des valeurs financières aujourd'hui semble être le résultat d'une combinaison de préoccupations liées à la hausse des taux d'intérêt, de craintes renouvelées concernant le risque de crédit et d'une rotation générale des secteurs cycliques, de craintes liées à l'impact de l'IA sur l'économie, alors que les investisseurs réévaluent leurs attentes en matière de bénéfices" - Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York

** ""Pour les banques, les inquiétudes concernant le rétrécissement des marges d'intérêt nettes et les pertes de crédit potentielles pèsent sur le sentiment. Les sociétés de paiement et de capital-investissement sont touchées par la hausse des coûts d'emprunt et les attentes plus faibles en matière de consommation ou d'activité commerciale, qui pèsent sur les perspectives de croissance. En bref, il s'agit d'une journée classique de "fuite vers la sécurité" sur le marché" - Sarhan