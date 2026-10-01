 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes de Micron et des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:16

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs, l'indice STOXX Tech, les faits marquants et les dernières évolutions des cours)

1er octobre - ** Les actions des entreprises européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes de Micron Technology MU.O pour le premier trimestre et la publication d’un chiffre d’affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes

** L’indice STOXX Technology .SX8P progresse de 0,6 %, surperformant l’indice STOXX 600 .STOXX dans son ensemble, qui recule de 0,7 %

** Un trader local indique que Micron a présenté des perspectives optimistes concernant la demande de mémoire pour l’IA, ainsi que des résultats “solides” pour le quatrième trimestre

** “Le sentiment est positif pour les valeurs technologiques et énergétiques liées à l'IA”, ajoute le trader

** Parmi les valeurs individuelles, les poids lourds du secteur que sont ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS , Besi BESI.AS et Infineon IFXGn.DE affichent des hausses comprises entre 2 % et 3 %

** Suss MicroTec SMHNn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA etSiltronic WAFGn.DE , progressent de 1,8 % à 2,3 %, tandis qu’AT & S ATSV.VI bondit d’environ 5 %

** X-FAB XFAB.PA et Soitec SOIT.PA progressent respectivement de 1,8 % et 3,8 %

** L'indice STOXX Technology affiche une hausse de 28,8 % depuis le début de l'année, séance de jeudi comprise

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AIXTRON
39,670 EUR XETRA +7,62%
ASM INT
944,8000 EUR Euronext Amsterdam +5,45%
ASML HOLDING
1 653,000 EUR Euronext Amsterdam +3,51%
AT & S AUSTRIA TE
219,500 EUR Tradegate +8,13%
AT & S AUSTRIA TE
220,500 EUR LSE Intl +9,89%
AT & S AUSTRIA TE
225,9000 USD OTCBB 0,00%
BESI
204,8000 EUR Euronext Amsterdam +7,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
64,640 EUR XETRA +8,78%
MICRON TECHNOLOGY
1 074,8900 USD NASDAQ -2,05%
SILTRONIC
83,850 EUR XETRA +6,68%
SOITEC
170,700 EUR Euronext Paris +7,66%
STMICROELECTRONICS
50,3400 EUR Euronext Paris +6,54%
STOXX Europe 600
631,35 Pts DJ STOXX +0,75%
STOXX Europe 600 Technology
1 067,70 Pts DJ STOXX +2,64%
SUSS MICROTEC
77,000 EUR XETRA +4,62%
X-FAB SILICON
6,995 EUR Euronext Paris +3,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,72 -0,27%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank