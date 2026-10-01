Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes de Micron et des résultats supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs, l'indice STOXX Tech, les faits marquants et les dernières évolutions des cours)

1er octobre - ** Les actions des entreprises européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes de Micron Technology MU.O pour le premier trimestre et la publication d’un chiffre d’affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes

** L’indice STOXX Technology .SX8P progresse de 0,6 %, surperformant l’indice STOXX 600 .STOXX dans son ensemble, qui recule de 0,7 %

** Un trader local indique que Micron a présenté des perspectives optimistes concernant la demande de mémoire pour l’IA, ainsi que des résultats “solides” pour le quatrième trimestre

** “Le sentiment est positif pour les valeurs technologiques et énergétiques liées à l'IA”, ajoute le trader

** Parmi les valeurs individuelles, les poids lourds du secteur que sont ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS , Besi BESI.AS et Infineon IFXGn.DE affichent des hausses comprises entre 2 % et 3 %

** Suss MicroTec SMHNn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA etSiltronic WAFGn.DE , progressent de 1,8 % à 2,3 %, tandis qu’AT & S ATSV.VI bondit d’environ 5 %

** X-FAB XFAB.PA et Soitec SOIT.PA progressent respectivement de 1,8 % et 3,8 %

** L'indice STOXX Technology affiche une hausse de 28,8 % depuis le début de l'année, séance de jeudi comprise