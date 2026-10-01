Présidentielle 2027 : une seconde place confortable pour Édouard Philippe face à Jean-Luc Mélenchon au premier tour, selon un sondage

Marine Le Pen reste très largement en tête, dans ce sondage réalisé avant les révélations de presse sur des messages antisémites de Jordan Bardella en 2013.

Bruno Retailleau, Raphael Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier et Gabriel Attal à Paris, le 27 août 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Quels que soient les représentants de la gauche sociale-démocrate, Édouard Philippe s'arroge la deuxième place au premier tour de l'élection présidentielle 2027, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro , LCI et Sud radio publié mercredi 30 septembre. Jean-Luc Mélenchon arrive troisième dans toutes les configurations.

Selon cette étude, menée entre le 25 et le 29 septembre, soit majoritairement avant la publication de l'enquête de Mediapart sur des messages antisémites de Jordan Bardella en 2013, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen reste très largement en tête des suffrages avec entre 32 et 36% des voix.

Le maire du Havre et candidat Horizons arrive en deuxième position dans l'hypothèse où Raphaël Glucksmann (Place publique) représente la gauche sociale-démocrate, avec 21% des intentions de vote. Face à Olivier Faure (PS), il enregistrerait 23%. Dans les deux configurations, Jean-Luc Mélenchon n'emporterait que 16% des voix.

Également testé, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, en concurrence avec Édouard Philippe pour représenter le bloc central, ferait jeu égal avec le tribun insoumis face à Raphaël Glucksmann (15%) comme à Olivier Faure (17%).

Zemmour à 4,5%, Faure à 4%, Ruffin à 3%

Le leader de Place publique parvient à réunir 13% des voix face à Gabriel Attal mais tombe à 11% face à Édouard Philippe, Olivier Faure faisant respectivement 4 et 3%.

Le président de LR Bruno Retailleau empoche 11% des intentions de votes face à Gabriel Attal et Olivier Faure mais 8% face à Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann.

Testés dans une seule configuration avec Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau, François Ruffin est évalué à 3%, Dominique de Villepin à 2% et David Lisnard à 3,5%.

À noter que le candidat d'extrême droite Éric Zemmour (Reconquête) empoche des scores de 3,5 à 4,5% selon les configurations.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive. Enquête réalisée en ligne du 25 au 29 septembre auprès d'un échantillon de 1.393 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1,1 et 2,5 points.