Les valeurs européennes du secteur des satellites rebondissent alors que les investisseurs réévaluent les concurrents de Starlink

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(Mises à jour tout au long de l'article avec les commentaires d'analystes et des informations contextuelles sur Eutelsat et Starlink en Ukraine.)

par Gianluca Lo Nostro

L'action de l'opérateur satellite européen Eutelsat ETL.PA a bondi vendredi, enregistrant une hausse de près d'un quart cette semaine, alors que l'Ukraine a été confrontée à des limitations de débit sur le système satellitaire Starshield de SpaceX, ce qui a ravivé l'intérêt des investisseurs pour les alternatives européennes.

À 09h09 GMT, l’action Eutelsat affichait une hausse de 12%, portant ses gains hebdomadaires à 23%. SES SESFd.PA , un autre opérateur de satellites européen coté à Paris, a également progressé de 6,7%.

Reuters a rapporté vendredi qu’un ordre visant à limiter les services Starshield en Ukraine émanait de la Maison Blanche , citant deux responsables américains et un responsable occidental informés de la question.

Les analystes boursiers ont estimé que cette évolution renforçait l’argument en faveur des opérateurs de satellites européens, à un moment où les gouvernements recherchent de plus en plus des alternatives à la technologie américaine.

« La question de Starlink en Ukraine a joué un rôle positif », a déclaré Stéphane Beyazian, analyste chez Oddo BHF, à propos de l’évolution des cours.

« Mais plus généralement, les actions ont beaucoup souffert du risque lié à Starlink — aujourd’hui, les investisseurs les réévaluent, car le secteur européen ne va pas disparaître au profit de Starlink », a-t-il ajouté.

Eutelsat exploite OneWeb, un réseau d’environ 600 satellites en orbite terrestre basse (LEO) qui fournissent une connectivité haut débit par satellite aux gouvernements, aux compagnies aériennes et aux opérateurs de télécommunications.

Soutenu par les gouvernements français et britannique, OneWeb est largement considéré comme le principal concurrent européen de Starlink, dont le vaste réseau domine le marché mondial de l’Internet haut débit en orbite basse (LEO).

Jean-François Fallacher, directeur général d’Eutelsat, a déclaré en mars que la société avait vendu l’intégralité de sa capacité en Ukraine et qu’elle opérait désormais comme une entreprise à double usage, avec des milliers d’antennes actives et des appareils capables de fonctionner dans des environnements où le GPS est brouillé.

Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING, a indiqué qu’Eutelsat et SES étaient devenues plus attractives aux yeux de certains investisseurs après une chute qui avait débuté cet été.

« Nous ne pensons pas que le projet de satellite IRIS² d’ (Europe) puisse reproduire intégralement les capacités de Starlink à court terme, même si SES et Eutelsat sont déjà en mesure de fournir une connectivité satellitaire complémentaire », a déclaré M. Slijkerman.