 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 875,45
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs européennes du secteur de la santé progressent grâce à l'accord conclu avec Pfizer aux États-Unis, qui réduit l'incertitude
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 10:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et de détails supplémentaires)

Les actions européennes du secteur de la santé ont bondi mercredi, reflétant les mouvements aux États-Unis, un jour après que Pfizer et le président Donald Trump ont déclaré que le fabricant de médicaments basé aux États-Unis avait accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le programme Medicaid en échange d'un allègement tarifaire.

Les actions du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe ont été à la traîne cette année en raison de l'incertitude liée à la position de l'administration Trump sur la tarification des médicaments. Les analystes ont déclaré que l'accord avait réduit l'incertitude pour le secteur.

"Nous pensons que cela élimine un autre obstacle politique qui a paralysé le secteur cette année et nous nous attendons à une réaction favorable des investisseurs", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord. En juillet, M. Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre.

L'indice européen du secteur de la santé a progressé de 2,77 % .SXDP , ce qui, s'il se maintient, constituerait son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le mois d'avril.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs - dont beaucoup ont des activités aux États-Unis - ont fait un bond, se plaçant en tête de l'indice européen STOXX 600.

Ambu AMBUb.CO a augmenté de 8,9%, Sartorius SATG.DE de 7,8%, et Merck MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca AZN.L ont tous grimpé d'environ 5%.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 7 % mardi, et d'autres valeurs pharmaceutiques américaines ont également progressé.

Valeurs associées

AMBU-B BR/RG
13,690 EUR Tradegate +9,43%
AMBU-B BR/RG
101,875 DKK LSE Intl +10,31%
ASTRAZENECA
11 745,000 GBX LSE +5,03%
MERCK
114,450 EUR XETRA +4,57%
MERCK
83,920 USD NYSE +6,80%
PFIZER
25,480 USD NYSE +6,83%
ROCHE HLDG DR
271,900 CHF Swiss EBS Stocks +4,62%
SARTORIUS
172,000 EUR XETRA +6,57%
STOXX Europe 600
558,83 Pts DJ STOXX +0,12%
STOXX Europe 600 Health Care
1 057,30 Pts DJ STOXX +2,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank