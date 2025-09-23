 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 864,50
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs énergétiques progressent alors que les exportations de pétrole du Kurdistan restent bloquées
23/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 2 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,2 % à 67,34 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 augmentent de 1,4 % à 63,16 $/baril ** Les prix du brut augmentent après l'échec d'un accord sur la reprise des exportations de pétrole du Kurdistan irakien, apaisant les craintes des investisseurs quant à une offre excédentaire

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N gagnent respectivement 2,1 % et 1,8 %

** Halliburton HAL.N , APA APA.O , Devon Energy DVN.N et ConocoPhillips COP.N progressent de 3,5 % à 7,6 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O gagnent 2,5 % et SLB SLB.N augmente d'environ 3 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N augmentent respectivement de 3,1 % et 2,4 %

Valeurs associées

APA
24,3550 USD NASDAQ +3,16%
BAKER HUGHES RG-A
49,6600 USD NASDAQ +4,17%
CHEVRON
159,000 USD NYSE +1,89%
CONOCOPHILLIPS
94,410 USD NYSE +2,61%
DEVON ENERGY
35,035 USD NYSE +3,93%
EXXON MOBIL
114,445 USD NYSE +2,16%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX -0,07%
HALLIBURTON
24,360 USD NYSE +7,60%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
191,260 USD NYSE +2,14%
PHILLIPS 66
132,950 USD NYSE +2,56%
Pétrole Brent
67,83 USD Ice Europ +1,91%
Pétrole WTI
63,60 USD Ice Europ +1,97%
SLB
34,845 USD NYSE +2,73%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

