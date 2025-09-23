Les valeurs énergétiques progressent alors que les exportations de pétrole du Kurdistan restent bloquées

23 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 2 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,2 % à 67,34 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 augmentent de 1,4 % à 63,16 $/baril ** Les prix du brut augmentent après l'échec d'un accord sur la reprise des exportations de pétrole du Kurdistan irakien, apaisant les craintes des investisseurs quant à une offre excédentaire

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N gagnent respectivement 2,1 % et 1,8 %

** Halliburton HAL.N , APA APA.O , Devon Energy DVN.N et ConocoPhillips COP.N progressent de 3,5 % à 7,6 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O gagnent 2,5 % et SLB SLB.N augmente d'environ 3 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N augmentent respectivement de 3,1 % et 2,4 %