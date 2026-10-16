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Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le prix du pétrole dépasse les 100 dollars en raison des craintes liées à l'offre
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 19:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY a progressé de 1,8 %, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,9 % à 109,02 dollars le baril, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis le 14 septembre

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a progressé de 2,6 % à 100,52 dollars le baril, franchissant la barre des 100 dollars pour la première fois depuis le 21 septembre

** Les cours ont progressé de plus de 3 %, s'orientant vers une hausse hebdomadaire en raison de la persistance des incertitudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs continuaient d'évaluer le volume de diesel que la Russie pourrait fournir aux marchés mondiaux

** Le géant de l'énergie ExxonMobil XOM.N a progressé de 1,9 % et Chevron CVX.N a gagné 2,2 %

** EOG Resources EOG.N , Diamondback Energy FANG.O , ConocoPhillips COP.N et EQT Corp EQT.N ont progressé de 3,3 % à 3,7 %, figurant parmi les titres affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a progressé de 2,5 % et SLB SLB.N a gagné 2,6 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a progressé de 1,4 %

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