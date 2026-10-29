Les valeurs du secteur informatique reculent, Fortinet et ServiceNow n'ayant pas répondu aux attentes élevées des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(suivi de l'évolution des cours tout au long de l'article, ajout d'un graphique)

Les actions des éditeurs de logiciels ont chuté jeudi lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse, à la suite des résultats décevants de Fortinet et de ServiceNow , ce qui a renforcé les inquiétudes concernant les bouleversements liés à l’IA qui touchent le secteur.

Les éditeurs de logiciels ont fait l’objet d’une attention particulière cette année, les investisseurs évaluant la probabilité que les nouveaux modèles d’IA bouleversent les modèles économiques traditionnels.

L’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS a enregistré une hausse de 6% depuis le début de l’année, soit à peine la moitié des gains enregistrés par l’indice S&P 500 .SPX .

Fortinet FTNT.O a reculé de 26% et a été la valeur la plus dépréciée de l’indice de référence de Wall Street.

La société a revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels. Toutefois, les analystes ont souligné le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires de sa division de services, ce qui reflète les attentes élevées placées envers l’entreprise, dont l’action a progressé de 119% cette année.

Au moins quatorze sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre, notamment Piper Sandler, Jefferies et la Deutsche Bank.

“Nous restons sur la touche en attendant des preuves que de nouveaux domaines, tels que la protection du trafic est-ouest contre l’adoption d’agents, les contrats importants liés aux centres de données dotés d’IA pour les pare-feu, et (la technologie d’exploitation), puissent véritablement maintenir la dynamique des pare-feu,” a déclaré la Banque Scotia, qui a abaissé son objectif de cours sur Fortinet de 163 à 140 dollars.

“De même, nous aimerions voir les offres SASE et SecOps de Fortinet susciter un intérêt accru auprès des entreprises dans les prochains résultats.”

ServiceNow NOW.N a chuté de 18,5%, les résultats du troisième trimestre, inférieurs aux attentes, ayant éclipsé la révision à la hausse des prévisions concernant le chiffre d’affaires des abonnements et la marge de trésorerie pour l’ensemble de l’année.

Au moins dix sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur le titre, les analystes de Raymond James soulignant le retard pris par la croissance des revenus d’abonnement et du carnet de commandes, tandis que les initiatives en matière d’IA se font encore attendre. La société de courtage maintient une note “surperformer” sur le titre, mais a abaissé son objectif de cours de 135 $ à 130 $.

Les résultats de ces entreprises ont pesé sur les autres valeurs du secteur des logiciels. Salesforce CRM.N a reculé de 5,4%, Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 6,5%, Atlassian

TEAM.O a perdu 7% et Zscaler ZS.O a cédé 5,8%.

Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a dévoilé mercredi Gemini 4 Carbon , son tout dernier modèle d’IA de pointe, intensifiant ainsi la concurrence avec OpenAI et Anthropic alors que la course à la mise au point de systèmes de codage et de cybersécurité plus performants s’intensifie.