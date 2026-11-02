Les valeurs du secteur énergétique américain reculent, les négociations de paix avec l'Iran pesant sur le cours du pétrole brut

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(Actualités)

2 novembre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY recule de 2,1 %, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 6,2 % à 106,45 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 chute de 6,5 % à 97,40 dollars le baril

** Les cours baissent alors que les discussions entre les responsables iraniens et qatariens laissent entrevoir un apaisement des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient, tandis que le président iranien indique que le Guide suprême a accordé au gouvernement certains pouvoirs pour mener les négociations de paix

** Grandes sociétés énergétiques: ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N reculent respectivement de 2,4 % et 2 %

** Valero Energy VLO.N , Occidental Petroleum OXY.N et Devon Energy DVN.N reculent de 3,1 % à 3,9 %; elles figurent parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** ConocoPhillips COP.N recule de 2 %, EOG Resources

EOG.N perd 2,3 % et Targa Resources TRGP.N recule de 2,6 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N reculent de 2,5 % et SLB SLB.N de 2,3 %

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N reculent respectivement de 2,2 % et 2,6 %