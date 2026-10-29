Les valeurs du secteur du stockage de données reculent après la publication des résultats de Samsung

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de stockage de données reculent en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre de Samsung Electronics 005930.KS
** Samsung a déçu les investisseurs en ne présentant aucun nouveau plan de redistribution aux actionnaires et en affichant des perspectives inférieures à celles de son concurrent SK Hynix, alors même que son bénéfice du troisième trimestre a été multiplié par près de neuf grâce à une forte demande de puces d'intelligence artificielle
** Seagate Technology STX.O recule de 3 %, tandis que Western Digital WDC.O perd 2,8 %
** Sandisk SNDK.O recule de 2,9 %
** Le secteur fait l’objet d’une attention particulière ces dernières semaines en raison des inquiétudes croissantes concernant la pérennité des dépenses liées à l’IA
** À la clôture d’hier, les actions STX et WDC avaient plus que doublé depuis le début de l’année, tandis que celles de SNDK avaient été multipliées par cinq environ
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