Les valeurs du secteur du « néocloud » reculent après les résultats décevants d'Alphabet au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur du « néocloud » reculent en pré-ouverture après qu’Alphabet GOOGL.O a manqué ses estimations de chiffre d’affaires du troisième trimestre (lien)

** Nebius NBIS.O recule de 6,3 %, CoreWeave CRWV.O perd 5,6 % et IREN IREN.O baisse de 4,4 %; GOOGL recule de 10,2 % avant l’ouverture

** Le recul de la publicité sur les moteurs de recherche et la hausse des coûts liés à l’IA ont entraîné un chiffre d’affaires inférieur aux attentes pour GOOGL au troisième trimestre et une consommation de trésorerie plus importante

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 4,9 %

** À la clôture d'hier, l'action NBIS avait plus que doublé depuis le début de l'année, tandis que CRWV et IREN reculaient respectivement de 10,7 % et 23,6 %